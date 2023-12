MHSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier au Stade de la Mosson pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC aura lieu à 21h au Stade de la Mosson. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo

Les groupes

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Montpellier

Gardiens : Bertaud, Lecomte

Défenseurs : Omeragic, Tchato, Allix, Mincarelli, Sacko, Jullien, Estève

Milieux : Savanier, Chotard, Fayad, Delaye, Ferri

Attaquants : Tamari, Adams, Coulibaly, Issoufou, Faye, Yeboah

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Pau Lopez

Mbemba, Gigot, Balerdi

Murillo, Veretout, Kondogbia,, Clauss

Harit

Ndiaye, Aubameyang.

Montpellier :

Lecomte

Sacko, Tchato, Jullien, Estève

Ferri, Chotard

Al-Tamari, Savanier, Fayad

Adams

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Mosson (32 900 places).

L’Arbitre de cet Montpellier – OM

L’arbitre désigné pour MHSC – Olympique de Marseille ce mercredi est Thomas Léonard. Il sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Philippe Jeanne. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par William Toulliou.

Les deux arbitre assistants vidéo seront François Letexier et Christian Guillard.

La Météo

Prévision météo à Montpellier à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 75%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 9°C / ressentie 4°C

– Vent : NO 20 km/h

– Taux d’humidité : 62%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM MHSC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 22 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

Gattuso doit faire avec les blessures de Rongier et Correa, Lodi sera lui suspendu pour ce MHSC – OM. « Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le groupe. On a l’entraînement ce soir. Je vais parler avec le médecin mais pour l’instant, on a que Correa et Rongier qui ne sont pas disponibles. Lodi est suspendu et n’est pas à disposition pour être dans le groupe », avant d’évoquer le club montpelliérain « Montpellier, une équipe forte sur les transitions, qui fait peur sur les contre-attaques. A nous de faire attention. Je dis aux joueurs de ne pas penser aux vacances, de ne pas penser à papa, maman, papi, mamie, car si on fait ça, on va encaisser beaucoup de buts. Dans les premières années de ma carrière, c’était désastreux pour moi à partir du 15 décembre. Ma femme m’en parlait beaucoup. Je dépensais beaucoup d’énergie à penser aux cadeaux de Noël, à la famille, tout ça »