MHSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier au Stade de la Mosson pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Montpellier ce dimanche 19 octobre 2024. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur DAZN.

Les groupes

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Brassier, Cornelius, Garcia, Lirola, Meïté, Murillo

Milieux : Bakola, Harit, Hojbjerg, Kondogbia, Koné, Rabiot, Rongier

Attaquants : Greenwood, Rowe, Luis Henrique, Sternal, Wahi.

Montpellier

Gardiens : Bertaud, Lecomte

Défenseurs : Sylla, Omeragic, Tchato, Sacko, Mincarelli, Dzodic

Milieux : Savanier, Chotard, Ferri, Nzingoula, Touré, Bares

Attaquants : Nordin, Adams, Coulibaly, Khazri, Gueguin.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo Balerdi Brassier Garcia

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Rowe

Wahi

Montpellier :

Lecomte

Sacko, Omeragic, Touré, Sylla

Chotard, Nzingoula

Nordin, Savanier (cap), Coulibaly

Adams.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Mosson (32 900 places).

L’Arbitre de cet Montpellier – OM

L’arbitre désigné pour MHSC – Olympique de Marseille ce dimanche est Clément Turpin. Il sera assisté par Benjamin Pages et Julien Garrigues. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Antoine Valnet. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Alexandre Castro.

La Météo

Prévision météo à Montpellier à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 93%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 19°C / ressentie 18°C

– Vent : NNE 9 km/h

– Taux d’humidité : 70%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM MHSC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 33 Match nul : 22 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

Der Zakarian :« Benjamin Lecomte va retrouver sa place au poste de gardien de but. C’est ma décision. Je vois des choses à l’entrainement et ce n’est pas du pipeau. Je suis très content de ce qu’a fait Dimitry, il a fait des bons matchs, mais on a continué de prendre des buts. Je prends la décision de changer à nouveau. Benjamin, j’étais pas content de ce qu’il montrait quand je l’ai enlevé, aujourd’hui je le remets, il va démarrer face à Marseille. C’est comme les joueurs de champ, ils sont performants, on est pas là pour faire du cinéma, on est là pour gagner des matchs »

De Zerbi : « On doit bien jouer et réussir à ne pas perdre l’équilibre. On doit tout faire pour avoir la victoire car ça redonne de l’enthousiasme, ça rallume la lumière. En 15 jours on est passé de l’OL à Angers. Une victoire nous permettrait de bien préparer la réception du PSG en travaillant bien dans la semaine. J’ai une équipe composée de bonnes personnes qui a souffert de la défaite contre Strasbourg. »