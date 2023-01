MHSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier au Stade de la Mosson pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC aura lieu à 19h au Stade de la Mosson. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Tavares, Mbemba, Toure, Clauss, Kaboré, Kolasinac, Bailly

Milieux :

Gueye, Veretout, Rongier, Elmaz, Guendouzi

Attaquants :

Under, Sanchez, Payet, Dieng, Ben Seghir

Montpellier

Gardiens :Omlin, Kamara

Défenseurs :Souquet, F. Sacko, Jullien, Estève, M. Sakho, Cozza, Maouassa

Milieux : Chotard, Ferri, Leroy, Savanier, Delaye, Fayad

Attaquants :Nordin, Germain, Mavididi, Wahi, Makouana.

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares (ou Kolasinac)

Guendouzi Payet

Sanchez

Montpellier :

Omlin

Sacko, Jullien, Estève, Cozza

Ferri, Leroy

Nordin, Savanier, Mavididi

Wahi



Ce match se jouera au Stade de la Mosson (32 900 places).

L’arbitre désigné pour MHSC – Olympique de Marseille ce lundi est Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Bastien Courbet.

Prévision météo à Montpellier à 19h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« C’est sûr qu’on s’attend à un match difficile. Que l’on gagne 1-0 ou sur un score fleuve, ça ne change rien. Le fait est qu’on joue un match à l’extérieur contre une équipe avec ses propres qualités. Ce sont des joueurs forts sur les coups de pied arrêtés. Teji Savanier n’est pas le seul joueur dangereux de cette équipe, ils ont aussi des ailiers intéressants (…) « Ça va être un match très difficile. On sait qu’il y a de très bons joueurs là-bas. On a gagné 6-1 et Montpellier 2-0. On est focus sur notre boulot. On sait très bien qu’on va se donner à fond pour gagner notre match. Pour nous, on va continuer à travailler, on prend match par match. Le club, les joueurs, on a besoin d’arriver à notre niveau pour gagner des titres et des médailles. Cela ne va pas être facile, mais on va voir » Igor Tudor (coach de l’Olympique de Marseille) – source : Conférence de presse (31/01/2023)