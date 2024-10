MHSC – OM : Le onze marseillais avec Rabiot titulaire et des choix forts de De Zerbi !

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier au Stade de la Mosson pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour cette rencontre !

Rulli est titulaire dans les buts devant une défense qui est composée de Balerdi associé avec Cornelius. Lirolaest à droite, Garcia à gauche. Kondogbia est sur le banc. Hojbjerg est aligné dans son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Rabiot. Harit est en 10, Greenwood est aligné à droite, Rowe à gauche et Wahiest titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Garcia, Carboni et Maupay

Rulli

Lirola Balerdi (cap) Cornelius Garcia

Hojbjerg Rabiot

Greenwood Harit Rowe

Wahi

Confrontations OM MHSC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 33 Match nul : 22 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

Der Zakarian :« Benjamin Lecomte va retrouver sa place au poste de gardien de but. C’est ma décision. Je vois des choses à l’entrainement et ce n’est pas du pipeau. Je suis très content de ce qu’a fait Dimitry, il a fait des bons matchs, mais on a continué de prendre des buts. Je prends la décision de changer à nouveau. Benjamin, j’étais pas content de ce qu’il montrait quand je l’ai enlevé, aujourd’hui je le remets, il va démarrer face à Marseille. C’est comme les joueurs de champ, ils sont performants, on est pas là pour faire du cinéma, on est là pour gagner des matchs »

De Zerbi : « On doit bien jouer et réussir à ne pas perdre l’équilibre. On doit tout faire pour avoir la victoire car ça redonne de l’enthousiasme, ça rallume la lumière. En 15 jours on est passé de l’OL à Angers. Une victoire nous permettrait de bien préparer la réception du PSG en travaillant bien dans la semaine. J’ai une équipe composée de bonnes personnes qui a souffert de la défaite contre Strasbourg. »