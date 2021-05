Mi-temps ASSE – OM (1-0) : Marseille encore absent, Saint-Etienne en profite !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et l’ASSE (0-0). Comme souvent, les marseillais ne sont pas bien rentrés dans ce match et se sont fait bousculer. Les occasions sont stéphanoises et Nordin a marqué juste avant la pause…

ASSE 1 0 OM Nordin 43′

Le Onze de Départ :

Mandanda

Caleta Car, Alvaro, Balerdi

Lirola, Thauvin, Kamara, Gueye, Henrique

Payet

Milik

Le match

Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de Nagatomo pour titularisé Luis Henrique au poste de piston gauche. L’OM a bien du mal a construire, les attaquants ne sont pas trouvés. L’ASSE domine ce début de match. Double occasion pour les hommes de Puel, frappe déviée de Khazri, Mandanda est attentif et dévie en corner. Dans la continuité, l’attaquant stéphanois est encore trouvé dans le dos de défense, Mandanda est encore décisif (19′). L’OM tente de réagir en contre, Henrique est servi par Payet mais son centre est trop long, Thauvin centre de nouveau mais Milik n’est pas trouvé (22′). Nouvelle occasion pour l’OM, Payet va chercher un bon coup franc à l’entrée de la surface. Thauvin frappe mais cela passe de peu à côté (27′). Frappe de Bouanga, Mandanda est obligé d’intervenir, Balerdi dégage (38′). But pour l’ASSE, Balerdi se rate et Nordin en profite au second poteau (1-0 / 43′). L’OM n’est pas entré dans ce match et se fait dominer par l’ASSE qui a eu plusieurs occasions et a concrétisé juste avant la mi-temps…

Les – : Henrique, Payet, Thauvin

Les + : Mandanda