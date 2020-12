Mi-temps Man. City/OM (0-0) : Marseille tient le choc pour l’instant !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Manchester City (0-0). L’équipe de Villas-Boas se débrouille plutôt bien face à l’équipe B de City qui peut tout de même compter sur des joueurs de classe mondiale comme Mahrez ou Bernardo Silva. Malgré tout, en s’appuyant sur une bonne animation défensive collective, les Marseillais gèrent plutôt bien cette rencontre.

Ce sont même eux qui se sont procurés les plus belles occasions en fin de mi-temps (bonne frappe de Sanson, 40′, et incursion Gueye, 42′). Ils ont semblé prendre le dessus sur leur adversaire du soir au fil des minutes. C’est presque dommage que la pause arrive…

À noter que pour le moment, Porto mène un à zéro à l’Olympiakos et que par conséquent, en l’état, ce point du nul qualifie l’OM pour l’Europa League.

Man. City 0 0 OM

La compo

Mandanda

Sakai/Alvaro/Balerdi/Nagatomo

Kamara

Sanson/Gueye

Thauvin/Germain

Payet

Les + : Mandanda, Balerdi, Gueye

Les – : Personne réellement en dessous

Suivez notre live en direct sur Twitch