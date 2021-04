Mi-temps Reims – OM (1-2) : Encore un Marseille endormi mais qui retourne le match !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Reims (1-2). Les hommes de Jorge Sampaoli ont été inoffensifs jusqu’à l’ouverture du score par Reims. Payet et Milik ont renversé le score !

Reims 1 1 OM Mbuku 38′ 41′ Payet 45′ Milik

Le Onze de Départ :

Mandanda

Balerdi, Alvaro, Perrin

Lirola, Thauvin, Kamara, Gueye, Nagatomo

Payet

Milik

Le match

Jorge Sampaoli doit faire sans Sakai ni Caleta Car face à Lorient, Perrin est titularisés dans l’axe, Nagatomo comme piston gauche. L’OM a bien du mal à sortir le ballon proprement, le pressing rémois est efficace. Kamara et Gueye ont du mal dans les transmissions, plusieurs imprécisions techniques qui entrainent des pertes de balles. De plus, le pressing marseillais n’est pas efficient, pour autant Reims n’est pas dangereux après un gros quart d’heure.

Le match a du mal a décoller, les marseillais sont brouillons, les rémois font de plus en plus de fautes… Comme souvent dans ce genre de match, la situation se débloque sur coup de pied arrêté, et c’est le jeune Mbuku qui ouvre le score de la tête suite à un corner (1-0 38′ )

Blessé Kamara était absent sur cette phase de jeu et il est remplacé par Rongier dans la foulée. L’OM se réveille et va directement chercher l’égalisation. Lirola déborde et sert parfaitement Payet en retrait, qui marque d’une frappe croisée (1-1 / 41′). Dans la foulée, le meneur de jeu marseillais trouve parfaitement Milik qui donne l’avantage à l’OM (1-1 / 45′). Marseille a encore été bon dans les dernières minutes de la mi-temps alors que les 40 premières étaient médiocres…

Les + : Lirola, Payet, Milik

Les – : Kamara, Gueye