Michel Platini président de l’OM ? Sa réponse cash !

Invité de l’émission After Foot sur RMC lundi soir, Michel Platini a été interrogé sur une possible arrivée à la présidence de l’Olympique de Marseille. L’ancien numéro 10 des Bleus, installé à Cassis, a clairement fermé la porte à tout retour dans les instances du football.

Michel Platini ferme la porte à un rôle à l’OM !

La question a été posée directement à Michel Platini lors de son passage dans l’After Foot sur RMC : pourrait-il un jour devenir président de l’Olympique de Marseille, lui qui vit aujourd’hui à Cassis, à quelques kilomètres de la cité phocéenne ?

L’ancien président de l’UEFA a répondu sans ambiguïté, affirmant qu’il ne souhaite plus revenir dans les structures du football professionnel. « Je vous ai dit que je ne reviendrai plus dans le football, dans les institutions les clubs. Le temps passe et c’est toujours compliqué de revenir. Transmettre à des enfants oui, j’ai 71 ans cette année et jouer au ballon ça devient compliqué. Difficile de courir, tacler, tirer mais j’ai toujours la vision du jeu… »

Une déclaration qui met fin aux spéculations autour d’un éventuel rôle dirigeant au sein de l’OM, régulièrement évoqué dans le débat public en raison de sa proximité géographique avec Marseille.

Un nom souvent évoqué autour de l’OM

Depuis plusieurs années, le nom de Michel Platini apparaît ponctuellement dans les discussions autour de l’Olympique de Marseille, notamment lorsque la question de la gouvernance du club refait surface. Installé à Cassis, l’ancien Ballon d’Or 1983, 1984 et 1985 reste une figure majeure du football français. Toutefois, il s’est éloigné des responsabilités institutionnelles depuis la fin de son mandat à la tête de l’UEFA en 2016.

Dans cet entretien, Platini rappelle surtout son choix de tourner la page du football dirigeant. À 71 ans, il explique privilégier désormais la transmission et une relation plus simple avec le jeu, loin des responsabilités politiques et administratives.

Ces propos viennent clarifier sa position et confirment qu’aucun retour dans la gouvernance de l’OM n’est envisagé par l’ancien meneur de jeu des Bleus.