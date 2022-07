Middlesbrough – OM (2-0) : Les buts, les compos, les recrues…

L’OM s’incline 2-0 face à Middlesbrough au Riverside Stadium. Voici les buts du club anglais, les compos de Tudor et la prestation des recrues :

L’OM aurait peut être dû obtenir un penalty en début de rencontre suite à une faute sur Guendouzi. Mis à part cette action, pas grand chose à voir lors des 20 premières minutes. Milik va tenter sa chance du droit mais sans trouver le cadre (26′). Deux minutes plus tard, l’attaquant pensait ouvrir le score mais Kolasinac était signalé hors jeu. L’OM commence à proposer des séquences de jeu plus précises, Milik est encore trouvé dans la surface mais rate sa frappe de son bon pied (30′). Double occasion pour l’OM, avec Gerson qui lance Kolasinac, le centre est parfait mais Under frappe sur le gardien, tout comme Gerson sur le second ballon (36′). Marseille a dominé sans marquer, le style de jeu commence doucement à émerger…

Une première mi-temps correcte, une seconde ratée

Grosse parade de Pau Lopez dès l’entame de la seconde période, suite à un centre en retrait passé entre les jambes de Balerdi (47′). Suite à un contre, Payet tente la frappe, mais elle est trop écrasée (51′). Balerdi se rate, alors qu’il était en avance sur son attaquant, il laisse passer Jones qui avait éliminé DCC (1-0 / 52). Clauss s’offre deux belles situations dès son entrée en jeu, déjà très remuant. La défense se fait encore secouer, Amavi fait un gros retour, mais sur le second ballon Caleta Car est encore trop court, et Tavernier marque le second but (2-0 / 72′). L’OM souffre, les deux recrues Blanco et Suarez entrent, le gardien se met directement en évidence. Les Anglais vont encore s’offrir une énorme occasion avec un centre au second poteau, avec les changements l’équipe est totalement désorganisée. Bakambu et Clauss ont une belle occasion chacun, le premier frappe sur le gardien, le second manque le cadre (88′).

Les Buts

Double boulette DCC / Balerdi (1-0/52′)

💥 Ouverture du score de Boro ! Terrible erreur de Balerdi qui laisse passer Jones devant lui. L’attaquant termine entre les jambes de Pau Lopez. pic.twitter.com/Ytt1Z2wytB — RMC Sport (@RMCsport) July 22, 2022

La défense encore en souffrance malgré un retour d’Amavi

⚡️ Le deuxième but pour Boro ! Un joli mouvement collectif des Anglais conclut par une belle frappe croisée de Tavernier. C’est très mal embarqué pour les hommes de Tudor. pic.twitter.com/OXVxhL6aRO — RMC Sport (@RMCsport) July 22, 2022



Pour son troisième match de préparation Igor Tudor a encore une fois opté pour son système préférentiel le 3-4-2-1. Kolasinac et Under étaient les pistons, Milik en pointe soutenu par Payet et Gerson au coup d’envoi. A noter, la titularisation et les premières minutes de Mbemba.

Le onze de la première mi-temps

Lopez

Mbemba Gigot Touré

Under Rongier Guendouzi Kolasinac

Payet Gerson

Milik

Le onze de la seconde mi-temps

Lopez (Blanco – 75′)

Balerdi Caleta-Car Touré (Peres – 75′)

Under (Clauss – 62′) Rongier (Gueye – 75′) Guendouzi (Targhalline – 83′) Kolasinac (Amavi – 62′)

Gerson (Elmaz – 83′) Payet (Suarez – 75′)

Bakambu

La prestation des recrues

Samuel Gigot (titulaire – sorti à la mi-temps)

Une faute devant la surface évitable en début de match. Il est appliqué et reste simple dans son jeu. Il semble prendre son temps pour s’affirmer…

Isaak Touré (titulaire – sorti à la 75′)

Aligné à gauche, il a fait parler son gabarit mais aussi sa vitesse et son jeu vers l’avant. Auteur d’une belle passe en profondeur, gâchée par Kolasinac en début de rencontre.

Chancel Mbemba (titulaire – sorti à la mi-temps)

Aligné côté droit, il s’est appliqué à jouer simple. l a fait parler son physique et a perdu peu de ballon. Des premières minutes prometteuses.

Jonathan Clauss (entrée à la 62′)

Trouvé dans la surface à la 65′, suite à une passe de Bakambu, il n’a pas le temps de bien contrôler et se fait reprendre. Dans la foulée, il part en profondeur et tente de trouver Bakambu. Beaucoup d’envie et d’appels… Il n’est pas loin de marquer suite à un second ballon, mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Déjà intéressant offensivement.

Luis Suarez (entré à la 75′)

Aligné en pointe, faisant passer Bakambu à gauche, il n’a pas eu vraiment l’occasion d’exister. Il sert parfaitement Bakambu, qui bute sur le portier (88′).

Rubben Blanco (entré à la 75′).

Auteur directement d’une grosse parade.