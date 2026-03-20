Mmadi, Valero et Leccese convoqués, un absent et 2 retours face au LOSC et pas de supporters lillois… les 3 infos OM de ce vendredi 20 mars !

L’actualité de l’Olympique de Marseille est particulièrement riche en ce vendredi 20 mars 2026. Entre la mise en lumière de son centre de formation, les dernières nouvelles de l’effectif avant un choc important et une décision sécuritaire forte des autorités, le club phocéen est sur tous les fronts. Tour d’horizon des trois informations majeures du jour.

OM : C’est confirmé Mmadi, Valero et Leccese !

Belle reconnaissance pour le centre de formation de l’Olympique de Marseille. Trois jeunes talents, Tadjidine Mmadi, Antoine Valero et Milan Leccese, ont été convoqués en équipes de France jeunes à l’occasion de la prochaine trêve internationale.

Mmadi avec les U19 pour un défi européen

Déjà aperçu avec le groupe professionnel, Tadjidine Mmadi poursuit sa progression. Le jeune Olympien a été retenu avec l’équipe de France U19 dirigée par Bernard Diomède.

Il participera au tour Élite des éliminatoires du Championnat d’Europe U19 de l’UEFA 2026. Les Bleuets affronteront la Norvège (25 mars), la Suisse (28 mars) et la Croatie (31 mars), avec pour objectif une qualification pour la phase finale au pays de Galles.

Valero et Leccese lancés avec les U18

De leur côté, Antoine Valero et Milan Leccese rejoignent les U18 de Jean-Luc Vannuchi. Ils participeront à un tournoi qualificatif en Suisse dans le cadre de la campagne pour l’Euro U19 2027.

Au programme : pays de Galles, Hongrie et Suisse. Une première expérience internationale importante pour ces deux joueurs encore en pleine progression.

Une formation olympienne qui porte ses fruits

Ces convocations confirment la dynamique positive du centre de formation marseillais. Si Mmadi a déjà goûté au haut niveau, Valero et Leccese incarnent une génération prometteuse.

Pour l’OM, voir trois jeunes représenter la France est un signal fort sur la qualité du travail de formation.

OM – LOSC : Un absent et deux retours confirmés par Beye !

À deux jours du choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille, l’entraîneur Habib Beye a fait un point précis sur son effectif.

Aubameyang apte, un groupe quasi complet

Présent en conférence de presse, Habib Beye s’est montré rassurant concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Touché récemment, l’attaquant va bien et devrait être disponible pour la rencontre.

Le technicien marseillais a confirmé que le groupe est quasiment au complet, une bonne nouvelle avant une affiche importante en championnat.

Aguerd absent, des retours importants

Seul Nayef Aguerd est indisponible, suite à une opération liée à une pubalgie.

En revanche, Leonardo Balerdi et Bilal Nadir ont repris l’entraînement collectif. Leur retour offre davantage d’options défensives et au milieu de terrain.

Avec un effectif presque complet, l’OM aborde ce match avec des arguments solides.

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OM – LOSC : la préfecture tranche avant le choc !

Le match entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille se jouera sans supporters lillois au Orange Vélodrome.

Une interdiction actée par arrêté ministériel

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a signé un arrêté interdisant tout déplacement de supporters du LOSC.

Cette décision fait suite à une demande de la préfète Corinne Simon et concerne tous les fans se revendiquant du club nordiste.

Un contexte sécuritaire renforcé à Marseille

Cette mesure s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par le second tour des élections municipales mobilisant fortement les forces de l’ordre.

Le match, initialement prévu en soirée, a été avancé à 17h15 pour faciliter l’organisation sécuritaire.

Des restrictions étendues

L’arrêté prévoit également des restrictions de circulation et de stationnement à Marseille, notamment autour du stade.

Cette décision vise à prévenir tout trouble à l’ordre public pour une affiche importante de Ligue 1.