Monaco cartonne en Europe et envoie un avertissement à l’OM !

L’AS Monaco a parfaitement préparé la réception de l’Olympique de Marseille. Vainqueur du Gornik Zabrze jeudi soir au stade Louis-II (4-1), le club de la Principauté s’est qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Conférence. Un succès convaincant avant le choc face à l’OM, programmé dimanche lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Monaco n’a laissé aucune chance au Gornik Zabrze

Après sa victoire obtenue en Pologne lors du match aller (3-2), Monaco a rapidement écarté tout suspense au retour. Sans être spectaculaire dans le jeu, l’équipe dirigée par Filipe Luis s’est montrée sérieuse, agressive au milieu et particulièrement efficace dans les zones décisives.

Le duo composé de Lamine Camara et Denis Zakaria a étouffé les tentatives adverses et permis à l’ASM d’installer sa domination. Devant, les Monégasques ont rapidement concrétisé leur supériorité.

Très en vue durant la préparation estivale, Paris Brunner a ouvert le score à la demi-heure de jeu. Mamadou Coulibaly, déjà passeur décisif sur le premier but, a ensuite doublé la mise d’une frappe sèche avant la pause.

Au retour des vestiaires, Alexandre Golovine a inscrit le troisième but monégasque. L’ancien Toulousain Janis Antiste a sauvé l’honneur du Gornik, avant que Mika Biereth ne clôture la soirée en fin de rencontre.

Avec ce succès 4-1, Monaco s’impose 7-3 sur l’ensemble des deux matchs et valide logiquement son billet pour la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Une qualification importante pour Monaco et le football français

Cette qualification représente également une bonne nouvelle pour l’indice UEFA de la France. Ces dernières saisons, les barrages de Ligue Conférence ont parfois réservé de mauvaises surprises aux clubs français.

Nice, Lille et Strasbourg avaient dû batailler pour rejoindre la phase principale, tandis que Lens avait été éliminé à ce stade de la compétition. Monaco a cette fois rempli sa mission sans trembler.

L’ASM figurera dans le chapeau 1 lors du tirage au sort. Une présence européenne considérée comme indispensable par Filipe Luis.

« De mon point de vue, Monaco doit jouer une compétition européenne. C’était notre objectif et nous devons viser à y être chaque saison. »

Filipe Luis n’a pas fait tourner avant l’OM

Malgré l’avantage obtenu lors du match aller et la proximité du choc face à Marseille, l’entraîneur monégasque avait décidé de reconduire le onze de départ victorieux au Havre lors de la première journée de Ligue 1.

Filipe Luis n’a donc pas cherché à préserver ses principaux joueurs avant la réception de l’OM. Interrogé sur ce choix, le technicien brésilien a balayé les inquiétudes autour de la fraîcheur physique de son groupe.

« Ils ont le samedi pour se reposer et le dimanche pour courir. C’est aussi simple que ça. Ils sont jeunes. Au bout du compte, ils doivent courir. Ce sont des gamins, donc ne vous inquiétez pas pour ça. »

Cette rencontre européenne aura permis à Monaco de développer ses automatismes et d’engranger encore davantage de confiance. Elle pourrait toutefois laisser quelques traces physiques après deux matchs disputés en l’espace de quelques jours.

Deux victoires avant de défier Marseille

Le début de saison monégasque est pour l’instant idéal. Après avoir remporté son premier match de championnat sur la pelouse du Havre (1-0), Monaco a confirmé face au Gornik Zabrze.

L’équipe de Filipe Luis arrive donc avec deux victoires consécutives avant d’accueillir l’Olympique de Marseille. L’OM se déplacera dimanche au stade Louis-II dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1.

Marseille est prévenu : même si l’opposition polonaise s’est révélée limitée, Monaco a fait le plein de confiance et possède déjà davantage de rythme. La capacité de l’ASM à récupérer physiquement après cette rencontre européenne constituera néanmoins l’une des clés du choc de dimanche.