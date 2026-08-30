Monaco – OM (2-0) : Blessés, manque d’agressivité… soirée cauchemardesque !

L’Olympique de Marseille a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1, battu 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco. Paris Brunner a inscrit les deux buts monégasques, tandis que l’OM a trop peu inquiété Hradecky malgré une réaction en seconde période. La soirée a également été marquée par plusieurs pépins physiques côté marseillais.

Brunner sanctionne un OM trop inoffensif avant la pause

La rencontre démarre sur un rythme assez fermé, mais Monaco prend progressivement le contrôle et se montre plus dangereux dans les transitions. À la 13e minute, Aleksandr Golovine centre parfaitement pour Paris Brunner, qui devance Egan-Riley et trompe De Lange d’une tête décroisée pour ouvrir le score.

Marseille tente ensuite de réagir avec Harit, Angel Gomes ou encore Timber, mais manque de précision dans les trente derniers mètres. Monaco, de son côté, reste menaçant et Brunner oblige même De Lange à intervenir à la 22e minute. À la pause, les Monégasques mènent logiquement 1-0 face à un OM trop peu dangereux.

L’OM réagit, mais Brunner frappe encore

Bruno Genesio tente de changer la dynamique dès la reprise avec les entrées de Keyliane Abdallah et Tochukwu Nnadi à la place de Timber et Abdelli. Marseille revient avec davantage d’intentions et se procure rapidement quelques situations.

Mais à la 54e minute, Brunner réalise un superbe doublé. Sur une longue relance de Dier, l’attaquant résiste à Kondogbia, élimine ensuite Egan-Riley avant d’ajuster De Lange du pied gauche. Monaco fait le break et prend définitivement le contrôle de la rencontre.

La fin de match devient encore plus compliquée pour Marseille avec les blessures de Geoffrey Kondogbia puis de Nnadi, tandis qu’Angel Gomes termine diminué. L’OM pousse malgré tout, notamment par Emerson puis Gouiri, mais Hradecky et la défense monégasque tiennent jusqu’au bout.

Monaco s’impose donc 2-0 et enchaîne une deuxième victoire en deux journées, tandis que l’OM repart du Louis-II avec une première défaite et plusieurs inquiétudes supplémentaires.