Monaco – OM (2-0) : Genesio assume ses choix et regrette le manque d’efficacité

Battu 2-0 sur la pelouse de Monaco, l’Olympique de Marseille a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1. Après la rencontre, Bruno Genesio a estimé que le match avait été plus équilibré que le score ne le laisse penser. L’entraîneur olympien a surtout pointé le manque d’efficacité de son équipe et assumé son choix de titulariser Quinten Timber pour remplacer Igor Paixao.

« Monaco a concrétisé ses temps forts »

Malgré la défaite, Bruno Genesio refuse de tirer un bilan trop sévère de la prestation marseillaise.

« Même si le score est en notre défaveur et qu’on est très déçus, il faut savoir prendre un peu de hauteur et regarder ce qui s’est passé dans le match. Ça a été un match plutôt équilibré, quand on regarde bien au niveau statistique. La différence, c’est que Monaco a concrétisé ses temps forts, ce que nous n’avons pas réussi à faire. »

Pour le coach de l’OM, la différence s’est donc essentiellement faite dans les deux surfaces.

Marseille a eu des situations mais n’a pas su les convertir, contrairement à Monaco, plus réaliste dans ses temps forts.

Genesio assume la titularisation de Timber

Privé d’Igor Paixao, blessé, Genesio avait choisi de titulariser Quinten Timber dans un rôle offensif.

Un choix qu’il n’esquive pas après la rencontre.

« J’avais plusieurs choix possibles pour remplacer Igor. Peut-être que je n’ai pas mis Quinten dans les meilleures dispositions aussi. »

À la pause, Genesio a modifié son dispositif en lançant Keyliane Abdallah, dont il a apprécié l’apport.

« À la mi-temps, on a changé pour amener un peu plus de vitesse et de percussion, ce qu’a très bien fait Keyliane Abdallah. Il faut assumer ses choix. »

Le technicien souligne surtout l’importance de l’absence de Paixao dans son secteur offensif.

« Mais c’est sûr que lorsqu’on a un joueur absent, on est fortement diminué. Je pense que les joueurs sont allés au bout d’eux-mêmes. C’est déjà quelque chose d’important. »

Une déclaration qui rappelle aussi la fragilité actuelle de l’effectif marseillais, à quelques heures de la fin du mercato.