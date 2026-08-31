Monaco – OM (2-0) : Weah pointe le manque d’agressivité !

Après la défaite de l’OM à Monaco (2-0), Timothy Weah n’a pas cherché d’excuse. Interrogé par Ligue 1+, le capitaine marseillais a reconnu que son équipe avait manqué d’agressivité et de plusieurs ingrédients par rapport à la victoire contre Strasbourg. Il a également regretté l’absence des supporters olympiens, interdits de déplacement en Principauté.

« On n’a pas été aussi agressifs »

La prestation de l’OM au Stade Louis-II a laissé un goût amer à Timothy Weah.

Le capitaine olympien a reconnu que Marseille n’avait pas affiché le même niveau d’intensité que lors de la première journée.

« C’est dur parce que je pense qu’on n’a pas été aussi agressifs aujourd’hui que lors du dernier match. Il a manqué beaucoup de choses. »

Malgré cette première défaite de la saison, Weah refuse toutefois de dramatiser.

« Il faut continuer, il faut rester positifs. On sait que c’est un moment difficile, mais il faut passer au-dessus de ça. Il faut continuer, il faut pousser. Le prochain match, il faudra faire mieux. »

« Nos supporters nous ont manqué »

L’Américain a aussi insisté sur l’absence du public marseillais, interdit de déplacement à Monaco.

« Nos supporters nous ont manqué ce soir. Je pense qu’ils nous apportent beaucoup d’énergie. On a manqué un peu de ça ce soir. »

Le capitaine veut désormais rapidement tourner la page.

« On va essayer de faire mieux la prochaine fois, mais on reste positifs. Et on continue, tous ensemble. »

Un discours lucide mais mobilisateur après une soirée où l’OM a semblé manquer à la fois d’intensité, d’inspiration et de soutien dans les tribunes.