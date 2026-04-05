Monaco – OM (2-1) : Hradecky écœure Marseille qui s’incline et tombe du podium…

L’OM faisait le court déplacement à Monaco pour tenter de retrouver sa 3e place près s’être fait dépasser par Lille qui s’est imposé face à Lens. Marseille

Le debrief en live avec Jérémy Mathieu

La rencontre débute sur un rythme dynamique, avec un ballon d’abord maîtrisé par Monaco qui cherche à étirer le jeu sur les ailes, tandis que Marseille tente de se projeter rapidement en contre. Les premières situations apparaissent vite : une frappe d’Aubameyang est contrée, puis Paixão tente sa chance sans succès. Dès la 8e minute, Camara est averti après une faute sur Gouiri, offrant un coup franc mal exploité par Paixão. Monaco réagit progressivement, notamment avec une combinaison entre Balogun et Akliouche, avant une première grosse occasion à la 10e minute où Akliouche manque le cadre sur une reprise de volée. Dans la foulée, Marseille répond immédiatement : Traoré oblige Hradecky à une belle parade. À la 13e minute, Akliouche se montre encore dangereux mais bute cette fois sur Rulli. Le rythme reste très élevé, les deux équipes se projetant rapidement vers l’avant dans un match ouvert et équilibré.

Des occasions mais peu d’entrain…

Passé le premier quart d’heure, Monaco conserve davantage le ballon mais peine à concrétiser sa domination territoriale. Marseille reste dangereux, notamment sur des centres vers Aubameyang ou des frappes lointaines, sans réussir à tromper la vigilance défensive adverse. La rencontre connaît un léger temps faible autour de la 25e minute, avant de repartir avec plusieurs tentatives marseillaises, comme celle de Traoré ou encore une combinaison sur corner. À la 34e minute, Medina est averti, puis l’OM se procure ses plus grosses occasions : Aubameyang manque le cadre de peu et, surtout, Paixão voit sa frappe repoussée par un excellent Hradecky. En fin de période, les Marseillais poussent davantage, tandis que Monaco tente de répondre en contre, notamment avec Balogun dont les percées sont stoppées in extremis. Une dernière situation litigieuse survient avant la pause avec un contact sur Balogun dans la surface, mais l’arbitre laisse jouer. Les deux équipes rentrent finalement aux vestiaires sur un score nul (0-0), après une première période intense et indécise.

La seconde période reprend sur un tempo toujours soutenu, avec un OM entreprenant dès les premières minutes. Paixão se met en évidence sur corner puis sur une frappe lointaine captée par Hradecky, tandis que Monaco répond par quelques projections rapides, notamment avec Balogun mal servi par Golovine. Les Monégasques haussent progressivement le ton et réclament même un penalty sans succès, avant de multiplier les incursions dangereuses dans la surface adverse. Marseille tente de répondre, à l’image d’une lourde frappe de Höjbjerg repoussée par Hradecky ou d’une tête manquée de Traoré. Malgré une domination statistique des tirs côté marseillais, Monaco se montre plus clinique : à la 59e minute, Golovine conclut une belle action collective d’une reprise imparable et ouvre le score. L’ASM continue sur sa lancée et profite des espaces, tandis que les changements s’enchaînent des deux côtés pour relancer la dynamique.

Encore une défense en difficulté ! Manque de réalisme !

Le match bascule définitivement dans le dernier quart d’heure. Après une nouvelle alerte signée Timber bien repoussée par Hradecky, Monaco double la mise à la 74e minute grâce à un superbe lob de Balogun, profitant d’une erreur défensive marseillaise. Les Monégasques semblent alors maîtriser la fin de match, mais l’OM ne lâche pas : à la 85e minute, Gouiri relance le suspense en réduisant l’écart à bout portant après une action confuse. Les dernières minutes deviennent irrespirables, avec une énorme occasion manquée par Aubameyang puis une tentative de Medina repoussée par Hradecky dans le temps additionnel. Finalement, Monaco scelle la rencontre dans les ultimes secondes grâce à Adingra, qui conclut un contre parfaitement mené. Score final 2-1 pour l’ASM, une défaite frustrante pour Marseille qui sort du podium au classement après un match pourtant riche en occasions.