Monaco – OM (2-3) : Marseille arrache une victoire de folie (malgré une terrible nouvelle) !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Monaco lors de ce match de clôture de la 15e journée de Ligue 1. Les marseillais sont allés chercher cette victoire dans les arrêts de jeu ! Harit s’est gravement blessé et ne jouera pas la Coupe du monde !

ASM 2 3 OM Ben Yedder (sp) 45′ 35′ Sanchez Volland 72′ 83′ Veretout 96′ Kolasinac

Le onze marseillais

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss (Under 73′) Rongier Veretout Tavares

Guendouzi (Dieng 73′) Harit (Payet 62′)

Sanchez

Le Match :

Igor Tudor a décidé de proposer son équipe type avec Sanchez en pointe accompagné par Guendouzi et Harit. L’OM s’offre une superbe occasion d’entrée, superbe décalage pour Clauss qui centre parfaitement pour Tavares qui vendange une sacrée occasion en frappant au dessus (2′). Monaco joue haut, propose un ballon en profondeur, c’est contré et après deux corner, Fofana tente sa chance de loin sur un second ballon, ça passe à côté (8′). L’OM combine bien avec Harit qui décale Clauss, le latéral centre parfaitement pour Guendouzi qui ne cadre pas sa tête (9′). Cela fait déjà deux grosses occasions pour l’OM. Contre rapide de Monaco, Ben Yedder est trop décalé, mais dans un second temps, Camara tente sa chance, ça passe bien au dessus (14′). Superbe contre lancé par Harit, il s’appuie sur Tavares qui le retrouve dans la profondeur, l’international marocain se retrouve face à Nubel mais ne cadre pas (16′). C’est une mauvaise habitude de ne pas concrétiser les occasions et cela en fait trois après un gros quart d’heure. Et de 4, l’OM combine côté gauche, Sanchez en pivot décale Gigot qui seul au point de penalty envoie le ballon dans les nuage (23′). ça commence à faire beaucoup ! Tavares envoie un ballon vers Clauss, Henrique lui remet involontairement dans la course, le latéral frappe et encore une fois ce n’est pas cadré (25′). Ce même Clauss perd un ballon, Ben Yedder frappe et se fait contrer par Pau Lopez, première véritable occasion franche pour Monaco (30′). Sanchez est trouvé dans l’axe, il contrôle parfaitement mais est poussé par Badiashile, beau coup franc plein axe. Sanchez le transforme parfaitement, pleine lucarne (0-1 / 35′). Le match baisse en rythme, Balerdi est à la lutte avec Diatta qui se laisse tomber dans la surface, Mr Bastien siffle penalty, c’est sévère. Ben Yedder transforme l’offrande d’une panenka (1-1 / 45′). C’est la mi-temps, l’OM peut avoir des regrets.

L’OM n’a pas tué le match en première mi-temps, mais va chercher la gagne !

Monaco domine ce début de seconde période. Disasi frappe de loin, Lopez est à la parade, le portier marseillais capte ensuite un centre à ras de terre (56′). Marseille a bien plus de mal qu’en première période. Dans un duel avec Disasi, Harit semble s’être gravement blessé. Fofana et les joueurs marseillais semblent très touchés, ça semble être une fracture et donc une la Coupe du Monde qui s’envole. Payet le remplace. Frappe déviée par Rongier, Lopez est encore attentif et sort un arrêt (67′). Bon centre de Payet, Balerdi coupe le ballon, Gigot semblait mieux placé (67′). Marseille se fait peur et a bien du mal à construire… L’OM se fait transpercer plein axe, Golovin trouve Volland qui trompe Lopez, parti entre Rongier et Balerdi (2-1 / 72′). Under et Dieng remplacent Guendouzi et Clauss (73′). Puis Gueye et Kolasinac remplacent Rongier et Gigot (82′). Under centre du gauche. Aux abords des six mètres, Maripan dégage de la tête sur Payet, qui contrôle mal le ballon. Veretout le récupère puis enchaine un contrôle droite-gauche, puis enroule à ras de terre le ballon. (2-2 / 82′). La fin de match est assez échevelée et indécise… Payet va chercher un coup franc dans les arrêts de jeu, il le tire et trouve la tête de Kolasinac qui donne la victoire aux marseillais dans les arrêts de jeu (2-3). Victoire folle de l’OM avec un scenario dingue mais une triste nouvelle pour Harit.