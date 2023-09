Monaco – OM (3-2) : Marseille sans défense !

L’Olympique de Marseille s’incline 3-2 face à l’AS Monaco à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Les joueurs olympiens ont pourtant menés deux fois au score, mais ils ont été incapables de conserver cet avantage.

Monaco

3 2 OM Akliouche 8′ 1′ Ndiaye Balogun 23′ 18′ Gigot Akliouche 52′

Le onze de l’OM

Lopez

Clauss – Mbemba – Gigot – Murillo Ounahi – Rongier – VeretoutNdiaye Aubameyang Correa

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 📝 #ASMOM Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 pour cette 7️⃣ème journée de @Ligue1UberEats 💪 pic.twitter.com/bLOpgxZOeh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2023

Le Match

Pour sa première compo, Gattuso a décidé de proposer un 4-3-3 avec Aubameyang, Ndiaye et Correa devant. Sans Lodi, légèrement touché, Murillo fête sa première titularisation. Première occasion et but pour l’OM, Murillo va chercher Correa, qui dévie, Aubameyang est lancé en profondeur et il centre parfaitement pour Ndiaye qui rate sa frappe mais marque (0-1 / 1′). Suite à une touche anodine, Ben Yedder est seul et remet de l’exter pour Akliouche qui rentre et frappe premier poteau (1-1 / 8′). Après avoir subi le pressing monégasque, l’OM prend un peu le ballon, construit et obtient un corner. Le ballon repart de l’autre côté, Clauss est décalé dans son couloir droit, son centre en première intention trouve Gigot qui marque du plat du pied (1-2 / 18′). Les défenses ne se montrent pas à leur avantage ce soir, le milieu de terrain marseillais est attentiste, Balogun est trouvé dans la profondeur, il fixe Murillo et frappe, but. (2-2 / 23′). Dans la foulée, Monaco s’offre une énorme occasion, cette fois Pau Lopez réalise une superbe double parade face à Akliouche (24′). La partie est équilibrée, les deux équipes ne maitrisent pas le jeu mais elles portent des coups comme dans un match de boxe.2-2 à la mi-temps.

Trop d’attentisme pour gagner un match

Ndiaye sort dès la 48′, il semble blessé, Harit entre en jeu. L’OM se fait encore transpercer sur un ballon long, les marseillais perdent tous les duels, puis Akliouche frappe fort au premier poteau, Lopez est encore battu (3-2 / 52′). Le portier marseillais n’est pas aidé par sa défense, mais il n’est pas assez décisif. Aubameyang encore transparent ce soir est trouvé en profondeur par Clauss, le contrôle est moyen et il se fait reprendre, sur le contre Ben Yedder croise sa frappe, Pau Lopez est décisif sur ce coup là (63′) ! Ounahi, omniprésent ce soir, rentre dans la surface et provoque, il s’écroule, pas de faute évidente. L’OM pousse, mais manque de précision. Sarr remplace (enfin) un Correa encore décevant (75′). Vitinha remplace Ounahi (82′). Cet OM est bien trop brouillon pour espérer quelque chose. Monaco a su gérer son avantage, contrairement aux marseillais. Vitinha est lancé dans la surface, il frappe fort et non cadré du gauche, Sarr était seul au second poteau (91′).