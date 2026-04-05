Monaco – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille fait le court déplacement ce dimanche à Monaco lors de la 28e journée de Ligue 1. Dans une rencontre décisives dans l’optique de la 3e place, l’OM doit s’imposer !

Marseille veut confirmer après sa défaite face au LOSC

Actuellement troisième du championnat avec 49 points, l’OM reste sur une défaite face au LOSC. Les hommes d’Habib Beye doivent se relancer après la trêve internationale !

Dans un classement très serré, les Marseillais possède 3 points d’avance sur l’AS Monaco. Un succès permettrait de consolider leur position et de rester pleinement dans la course à une qualification pour la UEFA Champions League.

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Grosse dynamique pour Monaco !

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco a trouvé son onze et enchaine les victoires. Pocognoli a trouvé la bonne formule et veut enchainer face au 3e de L1…

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Monaco – OM ?

La rencontre entre Marseille et Monaco se disputera ce dimanche 5 avril à 20h45 au stade Louis II. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, disponible via les plateformes DAZN et RMC Sport.

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Le onze probable de l’OM

Pour cette rencontre, Habib Beye devrait s’appuyer sur son système en 4-3-3. Absents notables : Nayef Aguerd est en phase de reprise après son opération, Greenwood est bléssé et suspendu alor que Kondogbia s’est une noivelle fois blessé. La charnière centrale devrait donc être composée de Facundo Medina et Leonardo Balerdi.

Au milieu, Quinten Timber devrait être accompagné par Arthur Vermeeren et Pierre-Emile Højbjerg s’il est apte. En attaque, Amine Gouiri devrait débuter en pointe avec Igor Paixão et Aubameyang.

Le onze probable :

Rulli – Weah, Balerdi, Medina, Emerson – Vermeeren, Timber, Højbjerg – Aubameyang, Gouiri, Paixão.