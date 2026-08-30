Monaco – OM : à quelle heure, sur quelle chaîne TV / Streaming ?

L’Olympique de Marseille va jouer son deuxième match de sa saison 2026-2027 de Ligue 1 ce dimanche à Monaco. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 au Louis II, avec une diffusion en direct sur Ligue 1+ 2. Dans un contexte de mercato toujours tendu, Bruno Genesio doit aussi composer avec plusieurs incertitudes, notamment en défense centrale.

Monaco – OM ce dimanche à 20h45

L’OM va jouer son deuxième match de Ligue 1 ce dimanche 30 août face à l’AS Monaco.

La rencontre se disputera au Stade Louis II à Monaco, avec un coup d’envoi programmé à 20h45.

Ce match marquera également la deuxiéme rencontre officielle de Bruno Genesio sur le banc olympien. Le technicien prend les commandes d’un groupe encore en construction après un été particulièrement agité.

Marseille a déjà enregistré plusieurs départs importants, notamment ceux de Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Hamed Traoré ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le même temps, l’OM doit toujours vendre avant de pouvoir finaliser certaines arrivées, une contrainte rappelée à plusieurs reprises par la direction sportive. Leonardo Balerdi est parti en prêt à l’AS Rome en attendant Timber et Maupay…

Quel onze probable pour Bruno Genesio ?

Le principal doute concerne la charnière centrale.

Leonardo Balerdi est parti, Nayef Aguerd est de nouveau opérationnel après plusieurs mois sans compétition, mais son temps de jeu pourrait être géré. Geoffrey Kondogbia, constitue une solution crédible dans l’axe.

Dans les buts, Jeffrey De Lange devrait débuter alors que l’OM continue parallèlement d’explorer le marché pour recruter un gardien.

Sur les côtés, Timothy Weah et Emerson devraient être alignés. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg pourrait débuter aux côtés d’Abdelli, tandis que Angel Gomes devrait évoluer plus haut.

Devant, Igor Paixao est forfait et pourrait céder sa place à un jeune comme Mmadi ou Abdallah, enfin Amine Harit devrait accompagner Amine Gouiri.

Le onze probable de l’OM :

De Lange – Weah, Balerdi ou Meité, Kondogbia, Emerson – Højbjerg, Abdelli – Harit, Angel Gomes, Abdallah (ou Mmadi) – Gouiri

Pour suivre cette première journée de championnat en direct :

Match : Monaco – OM

Compétition : Ligue 1, 2e journée

Date : dimanche 30 août 2026

Horaire : 20h45

Lieu : Stade Louis II à Monaco

Diffusion TV : Ligue 1+