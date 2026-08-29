Monaco – OM : Deux retoursn Paixao forfait, Balerdi absent… Genesio fait le point sur son groupe !

À la veille du déplacement à Monaco, Bruno Genesio a fait le point sur l’état de son effectif. L’entraîneur de l’OM devra composer sans Igor Paixao, touché à la cuisse, ni Leonardo Balerdi, écarté du groupe alors que des discussions sont en cours concernant son avenir. Tous les autres joueurs sont disponibles.

Paixao forfait pour Monaco

Le principal forfait concerne Igor Paixao.

Bruno Genesio a tenu à préciser que l’absence du Brésilien était uniquement liée à son état physique et non à la situation de son mercato.

« Igor Paixao avait un problème à la cuisse avant ce qu’il se passe autour de lui. Il a joué avec cette douleur contre Strasbourg, on l’a exposé. Il est en soins depuis, il ne sera pas dans le groupe demain. C’est uniquement par rapport à sa santé physique. »

Paixao, très en vue depuis le début de la préparation, manquera donc ce premier gros test de la saison à Monaco.

Balerdi absent alors que son départ se précise

Leonardo Balerdi ne fera pas non plus le déplacement.

Le défenseur argentin s’est pourtant entraîné normalement toute la semaine, mais son absence est directement liée à son avenir.

« Pour Balerdi, il s’est entraîné toute la semaine. Il y a des discussions en cours et il ne sera pas dans le groupe demain. Tous les autres joueurs sont opérationnels. »

Alors que les discussions avec l’AS Roma se poursuivent, Genesio devra donc remanier sa défense pour cette rencontre.

Tous les autres joueurs opérationnels

Bonne nouvelle en revanche pour le staff : aucune autre absence n’est signalée. A noter les retours de suspension de Timber et Koum. Genesio pourra donc compter sur le reste de son groupe pour affronter une équipe monégasque qu’il considère comme bien organisée et dangereuse au milieu de terrain.

L’OM abordera donc ce déplacement avec deux absences de poids : Paixao pour raisons physiques et Balerdi pour raisons liées au mercato.