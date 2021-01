Monaco – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le AS Monaco aura lieu à 21h à Monaco. Le match sera retransmis en direct sur Téléfoot et Canal +.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Nganpandouetnbu

Défenseurs:

Sakai, Balerdi, Nagatomo, Caleta-Car, Alvaro, Lirola

Milieux :

Gueye, Cuisance, Rongier, Khaoui, Sanson

Attaquants :

Thauvin, Germain, Benedetto, Radonjic, Payet, Luis Henrique, Milik.

AS Monaco

Gardiens :

Lecomte, Mannone

Défenseurs :

Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Disasi, Henrique, Maripan, Matsima, Sidibe

Milieux :

Diatta, Diop, Fofana, Golovin, Matazo, Tchouaméni

Attaquants :

Ben Yedder, Jovetic, Pellegri, Volland

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Rongier, Gueye, Sanson – Radonjic, Germain, Thauvin

AS Monaco :

Lecomte – Sidibe, Maripan, Badiashile, Caio Henrique – Aguilar, Fofana, Tchouaméni, S.Diop – Volland, Ben Yedder (cap.)

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Louis II (18 523 places).

L’Arbitre de ce MONACO – OM

L’arbitre désigné pour Monaco – OM ce samedi est monsieur François Letexier

La Météo

Prévision météo à Monaco à 21h00 (*)

– Averses (couverture nuageuse 95%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 9°C / ressentie 7°C

– Vent : O 15km/h

– Taux d’humidité : 61%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations MONACO VS OM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 40

Match nul : 24

Victoires Monaco: 34

Déclarations d’avant-match

« C’est une confrontation directe. C’est un match important. Ce sera un match dur, ils ont une bonne dynamique offensive. Cela peut être un match intéressant. C’est la phase des confrontations directes qui est importante pour la suite. On sait que l’on doit jouer à fond pour faire la différence dans les duels. On a une bonne dynamique contre les gros. J’espère que l’on va pouvoir répondre présent. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (22/01/21)

« Le meilleur moment pour affronter l’OM? C’est une question difficile. Je préférerais répondre à cette question après les matches. Quand une équipe est en difficulté, certains affirment que c’est le meilleur moment pour les affronter. On peut voir les choses de façon différente, on peut se dire qu’elle va relever la tête et montrer un meilleur visage. Je préfère parler de mon équipe, qui a montré un meilleur visage et qui a progressé » Niko Kovac– Source : Conférence de presse (22/01/21)