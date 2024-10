Montpellier – OM (0-5) : Un FESTIVAL avant le PSG !

L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Montpellier (0-5) ce dimanche soir à l’occasion de la 8eme journée de Ligue 1. Les marseillais ont livré l’une de leur meilleur prestation de la saison à une semaine du classique face au PSG.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

Le onze de départ de l’OM

Rulli

Lirola Balerdi Cornelius Garcia

Hojbjerg Rabiot

Greenwood Harit Rowe

Wahi

Le Match :

Les marseillais ne pouvaient pas rêver meilleur entame. Dès la première offensive sur un très beau mouvement collectif Wahi parfaitement servi de la tête par Rowe reprend de volets pour inscrire le but de plus rapide de la saison en Ligue 1 en seulement 48 secondes (0-1, 1′).

L’attaquant de de l’OM est tout proche du doublé, mais il rate son face à face avec Leconte sur une très belle passe en profondeur de Pierre-Emile Højbjerg (16′).

L’OM domine et enchaîne les offensives. Rulli sauve l’Olympique Marseille d’une claquette spectaculaire (34′) . C’est finalement Amine Harit qui parvient à réaliser le break en ajustant une frappe puissante à bout portant sous la barre sur une passe en retrait de Garcia (36′,0-2).

Marseille continue de pousser sur une mouvement entre Greenwood et Höjbjerg, le danois conclut du plat du pied pour tromper Lecomte (40, 0-3).

Après la pause C’est Greenwood qui inscrit le quatrième but marseillais d’une frappe croisée et puissante du droit (58′,0-4). Les hommes de Rudi Garcia vont finir en supériorité numérique à 11 contre 10 après l’expulsion deStefan Dzodic (64′) suite à un tacle par derrière sur Harit.

Le brésilien Luis Henrique inscrit le cinquième but olympien sur un bon centre au second poteau de Murrillo (71′, 5-0).

Marseille réalise son meilleur match de la saison à une semaine de la réception du PSG dans un classique qui s’annonce palpitant !