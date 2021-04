Montpellier – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici :

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC aura lieu à 21h à Montpellier. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

LeS groupeS

Gardien :

Mandanda, Vanni, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Caleta Car, Perrin, Alvaro, Lirola, Balerdi, Kamardin

Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Bertelli

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng, Milik

👥 #MHSCOM Le groupe de 2️⃣2️⃣ Olympiens convoqués par le coach 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 🔵⚪️ pic.twitter.com/hmReLmRC68 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2021

Montpellier

Gardiens :

Omlin, Bertaud

Défenseurs :

Souquet, Congré, Hilton, Pedro Mendes, Ristić, Cozza

Milieux :

Sambia, Savanier, Ferri, Chotard, Le Tallec, Dolly, Mollet

Attaquants :

Delort, Laborde, Mavididi, Wahi, Škuletić.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap) – Lirola, Alvaro, Balerdi, Caleta-Car, Henrique – Gueye, Kamara, Thauvin, Payet – Milik

Montpellier :

Omlin – Sambia, Hilton, Congré, Cozza – Ferri, Savanier, Mollet – Mavididi, Laborde, Delort

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade de la Mosson (32 900 places).

L’Arbitre de ce MONTPELLIER – OM

L’arbitre désigné pour Montpellier – OM ce samedi est monsieur Jérôme Brisard.

La Météo

Prévision météo à Montpellier à 21h00 (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

(couverture nuageuse 100%) – Pourcentage de pluie : 47%

– Température 12°C / ressentie 8°C

– Vent : ESE 24km/h

– Taux d’humidité : 86%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS Montpellier EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 29

Match nul : 20

Victoires Montepllier : 17

Déclarations d’avant-match

« Montpellier est une équipe très solide, très bonne offensivement. Ils ont un jeu très pragmatique, on va voir si on peut les dominer pour les étouffer. C’est un match important vu que les deux équipes sont proches au classement. Je ne peux pas dire quels sont les points forts et les points faibles de l’équipe car ça reviendrait à les divulguer à nos adversaires. Je vois pour l’instant une équipe qui essaye de produire du jeu.” Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/04/21)