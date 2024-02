Moumbagna a déjà fait oublier Vitinha? Un problème pointé par Gattuso, une stat’ enfonce Marseille dans la crise… Les 3 infos OM de ce samedi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Moumbagna a déjà fait oublier Vitinha? Un problème pointé par Gattuso, une stat’ enfonce Marseille dans la crise…

Mercato OM : Djellit l’affirme, « il a déjà fait oublier Vitinha »

Ce vendredi l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du FC Metz. L’une des satisfactions de la rencontre, Faris Moumbagna a été salué par Nabil Djellit !

Ce vendredi après la rencontre entre l’OM et le FC Metz, nombreux ont été ceux qui ont salué la rencontre de Faris Moumbagna. Buteur du soir, le Camerounais a montré de belles choses sur le terrain avec de bons appels et une volonté d’aller vers l’avant. Nabil Djellit l’a mentionné sur son compte X.

« Moumbagna a déjà fait oublier Vitinha… L’OM laisse filer 2 pts contre l’équipe la plus nulle de L1 dans le jeu. Même en supériorité numérique, les Messins ont joué en bloc bas. Si vous avez été possible de jouer derrière leur but, ils l’auraient fait. Sinon j’ai bien aimé Faris Moumbagna. », a publié Nabil Djellit sur son compte X après la rencontre face au FC Metz.

Les détails du départ de Vitinha

L’Olympique de Marseille a fait partir en prêt avec option d’achat l’attaquant portugais Vitinha. L’ancien joueur de Braga rejoint Malinovskyi au Genoa et va tenter de s’y imposer pour gagner du temps de jeu. Son option d’achat est bien fixée à 25M€ comme le rappelle la Gazzetta ce jeudi. Le journal italien explique que le club espèrerait réellement lever cette option en fin de saison et prendra au sérieux ce dossier.

Seulement, le Portugais devra prouver qu’il vaut réellement ce prix par ses prestations. A Marseille, la somme de son transfert lui a souvent été reprochée puisque justement elle n’était pas en adéquation avec ce qu’il proposait sur le terrain. Vitinha va devoir être efficace devant le but et se battre pour gagner sa place dans le club de Serie A.

OM : Le gros problème pointé du doigt par Gattuso à Longoria

La direction de l’Olympique de Marseille est pointée du doigt par Gennaro Gattuso. Le coach italien reproche aux dirigeants le manque de leadership dans son effectif.

L’Olympique de Marseille traverse une énorme crise depuis quelques semaines maintenant. Plusieurs personnes pointent du doigt le manque de leadership dans cet effectif marseillais. Le coach Gennaro Gattuso aurait également analysé ce problème et l’aurait fait remonter aux dirigeants.

« Gattuso, depuis longtemps, va voir ses dirigeants pour leur dire qu’il n’y a pas d’âme de leader dans le vestiaire, il en faut un qui secoue ceux qui ne sont pas assez sérieux et qui sont nonchalants », explique Florent Germain sur les ondes de RMC. Pourtant, tout le monde n’est pas de cet avis à l’OM.

Je ne suis pas d’accord quand on dit qu’il n’y a pas de leadership dans l’équipe — Pau Lopez

En conférence de presse, Pau Lopez s’est exprimé à ce sujet avant la rencontre face au FC Metz. Le portier espagnol estime qu’il y a déjà des leaders dans l’effectif mais que le problème est ailleurs à Marseille.« Il y a des leaders. On a un vrai capitaine. Je suis très heureux de ce qu’il fait tous les jours, même s’il est dans un mauvais moment, il est toujours là. Il essaye de nous aider, de nous faire comprendre ce qu’il voit. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué à un très haut niveau. Je ne suis pas d’accord quand on dit qu’il n’y a pas de leadership dans l’équipe. Certains sont partis, mais d’autres sont arrivés. Le problème de cette équipe est ce dont je vous parlais avant, c’est dans la tête. Si on améliore ça, on va y arriver. Après, il y a les choses qui sont dans la tête, qui ne dépendent que de toi. Rester concentré, parler avec ses coéquipiers… Sur ça, on n’est pas à 100%. C’est ce qui nous manque cette saison. Prendre des buts dans les dernières minutes c’est de la malchance ? Non. Une fois, peut-être. Mais pas plusieurs. »

OM : Une stat qui enfonce encore plus les Marseillais dans la crise

Ce vendredi après le match face au FC Metz, la crise semble encore plus s’installer. Après un match nul contre l’une des pires équipes du championnat, l’OM égalise un record vieux d’une vingtaine d’années.

L’OM n’y arrive plus. Depuis le début de l’année civile 2024, les Marseillais n’ont gagné aucun de leur match en Ligue 1, synonyme d’une vraie crise qui s’installe. Pour revoir un début de saison aussi compliqué, il faut remonter à 2001 où les Marseillais avaient fait 2 matchs nuls et 2 défaites après les 4 premiers matchs de l’année en Ligue 1.

Avant cela, l’OM ne l’avait encore jamais fait. Cette saison-là, les Marseillais avaient terminé 15e du classement. En cas de victoires de concurrents ce week-end, les Olympiens peuvent déjà descendre à la 9e place en cette 21e journée… La crise s’installe de plus en plus à Marseille, pas seulement en terme de jeu mais aussi sur les résultats qui ne suivent plus.

Je devrais dire quelque chose, mais ce serait assez mal poli — Gattuso

Le coach de l’olympique de Marseille Gennaro Gattuso a réagi au micro de Prime video juste après la fin du match :

« Ma réaction ? De la frustration, on doit faire plus tout simplement. Je devrais dire quelque chose mais ce serait assez mal poli donc je vais éviter de le dire. C’est comme ça actuellement on doit continuer et ne pas s’apitoyer sur notre sort. On doit continuer à aller de l’avant et ne pas perdre espoir. Les prestations de ce type actuellement le football est une bête cruelle difficile à déchiffrer de temps en temps. On n’a pas développé un jeu suffisamment satisfaisant pour décrocher une victoire. On a la possession mais ce qui m’a plus avant tout c’est la mentalité des joueurs c’est un motif de satisfaction. One verra dans trois ou quatre matchs ou on se situe. » a déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video