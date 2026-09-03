Mrcato OM : Emerson envoie un message fort !

Courtisé par Santos cet été, Emerson Palmieri a finalement choisi de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Sur Instagram, le latéral gauche de 32 ans a tenu à remercier son club formateur tout en adressant un message très clair sur son avenir et son implication avec l’OM.

« Aujourd’hui, c’est ce maillot que je défends »

Formé à Santos, Emerson garde un lien fort avec le club brésilien, où il a débuté sa carrière. Ces dernières semaines, un possible retour avait été évoqué.

Le joueur a finalement clarifié sa position sur Instagram :

« Ces derniers jours ont été intenses pour moi, et je ne pouvais pas ne pas remercier les supporters de Santos pour toute l’affection que j’ai reçue. Les messages et le soutien ne m’ont pas seulement été adressés à moi, mais aussi à ma famille. Santos est le club où tout a commencé et fera toujours partie de mon histoire. Dans le même temps, j’ai énormément de respect et de gratitude envers l’Olympique de Marseille, ses supporters et toutes les personnes du club. Aujourd’hui, c’est ce maillot que je défends et je reste engagé à 100 %, concentré sur nos objectifs et déterminé à toujours donner le meilleur de moi-même, comme je l’ai toujours fait. Merci à toute la nation santiste ! Je vous embrasse, Emerson Palmieri. »

Une deuxième saison à l’OM

Le message ne laisse donc que peu de place au doute. Malgré l’intérêt autour de son avenir cet été, Emerson compte bien poursuivre à Marseille.

Le latéral gauche va ainsi entamer sa deuxième saison sous le maillot olympien, avec l’ambition de rester pleinement impliqué dans le projet de Bruno Genesio.

Dans un été marqué par de nombreux départs et aucune recrue, cette prise de parole constitue aussi un signal important : Emerson affirme publiquement son engagement total envers l’OM.