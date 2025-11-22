Nabil Djellit souligne un changement important à l’OM cette saison !

Large vainqueur à Nice (1-5) lors de la 13e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a envoyé un message fort. Une prestation solide, maîtrisée, qui a retenu l’attention des observateurs, dont celle de Nabil Djellit, présent sur le plateau de L’Équipe du Soir.

Le journaliste a salué un succès « référence » pour l’OM, notamment par sa capacité à dominer un adversaire réputé difficile à manœuvrer. Voici sa déclaration complète, diffusée à l’antenne :

« Ils ont gagné avec une vraie marge et l’OM je les attends sur ces matchs-là. C’est important d’être forts face à ces équipes intermédiaires du championnat. Les saisons précédentes, l’OM lâchait des points contre ces équipes ni favorites ni outsiders. Ce soir l’OM a fait un grand match et c’est une bonne nouvelle pour le championnat. »

Une prise de position claire : pour Djellit, Marseille a franchi un cap en affichant une autorité qu’on ne lui voyait pas toujours face à ce type d’adversaires. Un signal positif dans une saison où chaque point peut compter.

