Nantes-OM (1-1): Le gros coup de gueule de Valentin Rongier !

Malgré une supériorité numérique de 81 minutes, l’Olympique de Marseille concède le nul à Nantes (1-1). L’OM a ouvert le score dès la 4e minute par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr. Après l’expulsion de Bastien Meupiyou (9e), l’équipe de Marcelino s’est arrêtée de jouer et n’a pas été capable d’inquiéter des Nantais valeureux et courageux. Valentin Rongier a exprimé toute sa frustration après la contre performance de son équipe au micro de Prime Video.

« On se répète, on apprend pas de nos erreurs »

« Une grosse déception, mais j’ai l’impression qu’on se répète, qu’on apprend pas de nos erreurs. Ça commence a faire beaucoup. Il faut être beaucoup plus concentré, je ne sais pas si c’est du relâchement, mais tous les matchs sont compliqués et cela s’est encore vu ce soir. On a déjà fait cette erreur à Metz, et la Nantes a pris le jeu à son compte en supériorité numérique, ce n’est pas normal. Il faut qu’on trouve de solutions sur le terrain en communiquant parce que l’on doit aller les chercher et mettre ce deuxième et troisième but, et ce soir on a pas été capable de le faire« , a lâché Valentin Rongier.