Nantes – OM (1-2) : La très belle opération !

L’Olympique de Marseille s’impose (1-2) face à Nantes ce dimanche soir, lors de la 10ᵉ journée de Ligue 1. Grace à ce succès l’OM remonte à la seconde place du classement de Ligue 1

Rulli

Lirola Balerdi Kondogbia Merlin

Hojbjerg Rabiot

Greenwood Harit Rowe

Maupay

Le Match :

L’OM débute très bien la rencontre. Greenwood est tout proche d’ouvrir la marque dans les premières minutes de jeu. Après un magnifique contrôle sur une longue transversale, l’Anglais progresse, repique au centre et déclenche une frappe du gauche qui oblige Alban Lafont à réaliser une parade décisive sur sa gauche. L’OM domine et confisque le ballon.

C’est finalement Maupay qui inscrit le premier but de la rencontre en reprenant, au second poteau, un excellent centre de Rowe (0-1, 24′). Marseille maintient la pression avec un pressing intense qui étouffe son adversaire.

Malheureusement, Marseille se fait surprendre peu avant la mi-temps. Sur une phase de domination nantaise, Kadewere reprend de volée, du plat du pied, un centre de Coco et trompe Rulli au côté opposé (1-1, 40′).

En seconde période, l’OM a plus de mal à imposer son jeu et s’en remet à des fulgurances de Rowe et Greenwood. Sur une action individuelle dans l’axe, l’Anglais déclenche une frappe croisée du gauche à ras de terre, redonnant l’avantage à l’OM (1-2, 63′).

Marseille se fait quelques frayeurs dans les minutes qui suivent. Rulli réalise une parade décisive (64′), et Kadewere manque une énorme occasion après une perte de balle dans l’axe de Kondogbia (66′).

En fin de match, Adrien Rabiot touche le poteau d’une frappe du droit à 20 mètres (84′).

Marseille a souffert pendant les 10 minutes de temps additionnel accordées par l’arbitre, mais les hommes de De Zerbi réalisent une belle opération au classement. L’OM se hisse désormais à la deuxième place, à 6 points du PSG.