Nantes – OM (3-0) : La honte jusqu’au bout !

L’Olympique de Marseille a sombré sur la pelouse de l’FC Nantes (3-0) lors de la 32e journée de Ligue 1. Dominés dans l’intensité et l’impact, les Marseillais ont craqué dès le retour des vestiaires face à des Canaris réalistes et inspirés. Une défaite lourde qui illustre les énormes difficultés phocéennes, incapables de répondre au défi nantais.

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La première période donne rapidement le ton : Nantes impose un pressing agressif et se montre le plus dangereux. Dès les premières minutes, les tentatives de Sissoko puis Kaba frôlent le cadre, tandis que la défense marseillaise est mise sous pression constante. Malgré quelques situations initiées par Greenwood, l’OM peine à construire. Les Nantais se procurent les meilleures occasions, notamment par Cabella et Kaba, mais se heurtent à un De Lange vigilant. Marseille répond timidement, avec une seule véritable opportunité pour Aubameyang, stoppée par Carlgren. À la pause, le score reste vierge, mais les Canaris peuvent nourrir des regrets au vu de leur domination.

3-0 face à l’avant dernier de L1 ! Balerdi blessé !

Le match bascule totalement au retour des vestiaires. Nantes accélère brutalement et ouvre le score à la 50e minute par Ganago, conclu d’un plat du pied après un bon travail d’Abline. Quatre minutes plus tard, Cabella double la mise sur une transition rapide, profitant des largesses défensives marseillaises. Complètement dépassé, l’OM subit encore et encaisse un troisième but à la 58e minute : Abline signe un numéro individuel remarquable avant de conclure avec sang-froid. Malgré quelques tentatives, notamment de Gouiri et Greenwood, Marseille bute sur un Carlgren solide. La fin de match est maîtrisée par Nantes, qui gère son avantage sans trembler, tandis que les Phocéens, touchés physiquement et mentalement, quittent la Beaujoire lourdement battus.