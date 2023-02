Nantes – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Nantes

OM :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nantes aura lieu àà Nantes. Le match sera retransmis en direct sur: Simon, Blanco, Lopez: Kabore, Kolasinac, Gigot, Tavares, Mbemba, Balerdi, Clauss: Veretout, Rongier, Elmaz, Ounahi, Guendouzi, MalinovskyiPayet, Sanchez, UnderCoco, Delort, Ganago, Guessand, Mohamed, Simon

Lopez Mbemba Gigot Balerdi Tavares Rongier Veretout Kolasinac Ünder Malinovskyi Sanchez

Nantes :

Lafont

Centonze, Victor, Girotto, Traoré

Blas, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Simon

Mohamed

37 473

Prévision météo à Nantes à 19h (*)

« Jonathan Clauss revient dans le groupe et je pense que ce sera la même chose pour pau Lopez et c’est une bonne chose vu l’enchaînement des matchs. Aucun entraîneur n’aime cette période là, mais j’ai vécu ce mercato de janvier de manière assez tranquille. Je suis content du travail qu’on a fait. Il reste peu de temps mais un joueur en plus ou en moins ca peu donner ou enlever un peu mais ce n’est aps ça qui est décisif. on a fait un bon travail jusqu’ici avec intelligence. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/01/23)

– Source : Conférence de presse (30/01/23)

» Le match aller, on se souvient de cette défaite amère (2-1) . On est menés 1-0. On égalise avec l’expulsion de Gigot, on marque grâce à Ludo (Blas) sur penalty (avant un but contre son camp de Nicolas Pallois). Cette défaite-là, à la 3journée, a laissé des traces sur nos résultats à l’extérieur. On est sorti de là-bas avec beaucoup de frustration, et ça a marqué un peu notre début de saison, surtout sur les matches à l’extérieur. On en a payé les pots cassés après. Ce match-là, vous sortez avec un nul, c’est le plus mauvais résultat. Mais on a perdu, et ça a laissé des traces par la suite. Ce qui est bien, c’est que peut-être que les joueurs se sont pris au jeu. C’est bien de voir les joueurs ne pas prendre de but, mais je veux voir mes joueurs apporter un peu plus de danger. Quand on voit qu’on n’a frappé que quatre fois à Clermont, on est tous déçus de notre animation offensive. Et quand je parle d’animation offensive, je parle de tout le monde. Même les défenseurs centraux, quand il y a des corners. Bien sûr que tout le monde travaille à ne pas prendre de but, mais il faut faire attention : quand vous jouez à ce jeu-là, le jour où vous prenez un but, vous êtes embêtés. Il faut trouver un équilibre entre continuer à aimer défendre, ce qu’on fait bien, et appuyer un peu plus devant pour pouvoir poser des problèmes à l’adversaire aussi.