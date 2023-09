Nantes – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes pour y affronter les joueurs de Pierre Aristouy dans le cadre du match de la 4e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le match FC Nantes – OM sera à suivre sur Prime Video. Le match se jouera le vendredi 1 septembre à 21h00 !

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien : Van Necke, Blanco, Lopez

Défenseurs : Gigot, Lodi, Mbemba, Balerdi, Clauss, Soglo, Nyakossi

Milieux : Veretout, Rongier, Ounahi, Nadir,

Attaquants : Vitinha, Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Mughe



Nantes





Gardiens :

Descamps, Petric

Défenseurs : Castelletto, Cömert, Meupiyou, Pallois, Pierre-Gabriel

Milieux :

Adson, Chirivella, Douglas Augusto, Merlin, Mollet, Moutoussamy

Attaquants :

Bamba, Coco, Ganago, Marquinhos, Mohamed, Owusu Appuah, Simon. Castelletto, Cömert, Meupiyou, Pallois, Pierre-Gabriel

Les onze probables

OM :

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Sarr, Rongier Veretout Correa (ou Ounahi)

Aubameyang Vitinha (ou Ndiaye)

Nantes :

Descamps

Pierre-Gabriel, Pallois, Castelletto

Coco, Chirivella, Augusto, Merlin

Bamba Simon

Mohamed.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Beaujoire (Capacité : 37 473 places).

L’Arbitre de ce Nantes – OM

L’arbitre désigné pour Nantes – OM ce vendredi est monsieur Ruddy Buquet dirigera les débats. Il sera assisté par Guillaume Debart et Julien Pacelli. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Pierre Legat. Nicolas Rainville et Aurélien Petit seront les deux arbitres assistants vidéo.

La Météo

Prévision météo à Nantes à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 87%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 18°C / ressentie 8°C

– Vent : WNW 9km/h

– Taux d’humidité : 92%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Nantes en Ligue 1

Victoires de l’OM : 41 Match nul : 24 Victoires Nantes : 27

Déclarations d’avant-match

Marcelino a fait preuve de sérénité ce vendredi en conférence de presse. « J’essaie de travailler avec calme, il faut des résultats pour ça. J’ai une obligation de leur transmettre ce calme. Gagner dans le football, c’est toujours le meilleur remède. On va essayer de faire un bon match face à Nantes. Il y a très peu de différence entre les victoires et les défaites, on ne doit pas prendre en compte la situation au classement actuel du FC Nantes. On doit analyser les matchs, respecter cette équipe. Pour moi le plus important dans ma tête, c’est Nantes. Prendre les 3 points ce serait fantastique. L’OM a recruté de bons joueurs, on a un bel effectif. Je suis satisfait ce qui a été fait jusque là. Après le mercato, je pourrais faire un bilan plus profond. Il peut encore se passer des choses. Ce qui est important le 1er septembre, c’est le match, pas le mercato.»

Pierre Aristouy avant le match face à l’OM : « C’est pas parce qu’on joue à 5 qu’on marque pas de buts. Regardez Lorient contre Lille la semaine dernière. Ce serait réducteur. On a été menaçants contre Monaco, et en première mi-temps contre Lille et Toulouse. Après on est dans un rapport de force, Marseille joue avec 4 attaquants très rapides. Tous les adversaires de Marseille ont joué à 4 derrière et ont pris des buts. Il faut raisonner comme ça aussi. Si je le gagne, je ne pense pas que ce soit mon dernier match, et je n’envisage rien d’autre que de gagner. »