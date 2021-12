Nantes – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes pour y affronter les joueurs d’Antoine Kombouaré dans le cadre du match de la 16e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nantes aura lieu à 21h à Nantes. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Harit, Milik, Dieng

Nantes

Gardiens : Lafont, Descamps Défenseurs : Appiah, Castelletto, M’Bemba, Pallois, Sylla, Traoré Milieux : Blas, Cyprien, Girotto, Manvelyan, Merlin, Moutoussamy Attaquants : Bukari, Coco, Coulibaly, Geubbels, Kolo Muani, Simon

Les onze probables

OM :

Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Kamara, Rongier, Guendouzi, Lirola, Konrad, Payet – Milik

Nantes :

Lafont (cap.) – Appiah, Castelletto, Pallois, Merlin – Cyrprien, Girotto, Kolo Muani, Blas, Simon – Coulibaly

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Beaujoire (Capacité : 37 473 places).

L’Arbitre de ce Nantes – OM

L’arbitre désigné pour Nantes – OM ce mercredi est monsieur Éric WATTELLIER qui officiera au centre, assisté de Djemel ZITOUNI & Brice PARINET LE TELLIER à la touche.Olivier THUAL sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à enoît BASTIEN & Gaël ANGOULA

La Météo

Prévision météo à Nantes à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 26%)

– Pourcentage de pluie : 40%

– Température 4°C / ressentie 5°C

– Vent : SSO 4 km/h

– Taux d’humidité : 80%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Nantes en Ligue 1

Victoires de l’OM : 37 Match nul : 24 Victoires Nantes : 27

Déclarations d’avant-match

« On va devoir continuer à faire du turnover, c’est obligatoire, il y a de la fatigue dans l’équipe. Il faut maintenir tous les joueurs impliqués, car sur la séquence de matchs qui arrive, on aura vraiment besoin de tout le monde » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (30/11/21)

« J’ai dit ça car c’est souvent l’expression des Marseillais ça, ‘leur marcher dessus’, donc je me suis un peu amusé. L’idée, c’est de faire un grand match. On n’a pas le choix. Si on veut espérer faire un bon résultat contre Marseille, il faudra être prêt à faire une grande performance. Quand je dis grande performance, c’est sur la durée. A Paris, on a joué une bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a été en souffrance. Là à Lille, on a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été un peu plus en difficulté. J’espère que contre Marseille, on sera capable de jouer 1h35, on va mettre les arrêts de jeu aussi. » Antoine Kombouaré – source : Conférence de presse (29/11/2021)