Nantes – OM : Djellit l’affirme, « c’est le pire choix de l’histoire du football »

Ce samedi, l‘Olympique de Marseille se déplaçait à Nantes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Pour Nabil Djellit, l’entrée de Germain seul en 9 est le pire choix de l’histoire du football.

A l’entrée de la seconde période face à Nantes ce samedi, Nasser Larguet a fait entrer Valère Germain à la place d’Ahmadou Bamba Dieng qui vivait une première mi-temps compliquée.

Tout le monde le sait et pourtant ça continue — DJELLIT

Un choix que ne comprend pas Nabil Djellit, journaliste et chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe. Selon lui, c’est le pire choix de l’histoire du football.

« Germain en pointe tout seul, c’est le pire choix de l’histoire du football. Tout le monde le sait et pourtant ça continue…Payet a été le meilleur à l’OM. But mérite pour les Marseillais. Nantes non football absolu » Nabil Djellit – Source : Twitter (20/02/21)

