Nantes – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 après une victoire face à Nice.. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici :

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes aura lieu à 17h à Nantes. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Nagatomo, Perrin, Amavi, Alvaro, Caleta-Car, Sakai, Lirola, Balerdi



Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Rongier, Cuisance, Ntcham

Attaquants :

Germain, Luis Henrique, Dieng, Payet

👥 Le groupe de 2️⃣1️⃣ joueurs convoqués par 𝐍𝐚𝐬𝐬𝐞𝐫 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐮𝐞𝐭 pour la rencontre #FCNOM pic.twitter.com/zLfB4DFumv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2021

FC Nantes

Gardiens :

Lafont, Petric

Défenseurs :

Appiah, Castelletto, Girotto, Pallois, Sylla, Traoré

Milieux :

Bamba, Blas, Chirivell, Coco, Louza, Mendy, Pereira de Sa, Touré

Attaquants :

Emond, Kolo Muani, Limbombe, Simon

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap) – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Gueye, Kamara, Khaoui, Payet, Henrique – Dieng

FC Nantes :

Lafont – Traoré, Girotto (cap), Castelletto, Corchia – Louza, Touré, Chirivella, Blas – Kolo Muani, Simon

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au stade de La Beaujoire (35 322 places).

L’Arbitre de ce FC Nantes – OM

L’arbitre désigné pour FC Nantes – OM ce samedi est monsieur Amaury Delerue.

La Météo

Prévision météo à Nantes à 17h00 (*)

– Partiellement ensoleillé (couverture nuageuse 46%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 17°C / ressentie 14°C

– Vent : SSE 33km/h

– Taux d’humidité : 51%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS FC Nantes EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 37

Match nul : 23

Victoires FC Nantes : 27

Déclarations d’avant-match

» C’est un plaisir de le revoir, on a partagé de bonnes choses tous les deux, notamment à Strasbourg. Mais demain ça sera un adversaire. Antoine aime bien faire jouer ses équipes en bloc. Ils pensent qu’on est convalescent, ils seront agressifs et tenteront en contre. À nous de nous créer des espaces. On ne change pas notre volonté d’aller de l’avant. » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (19/02/21)

« C’est une équipe qui a retrouvé le gout de la victoire. On sait cette équipe-là, en confiance, avec des joueurs de qualité et leur groupe solide. Ils savent que pour les 4 premières places, c’est compliqué, mais la 5e est très facilement possible à aller chercher. Ils viennent chez nous en confiance et ce sera un match compliqué pour nous. On est plus malade qu’eux« Antoine Kombouaré – Source : Conférence de presse (19/02/21)