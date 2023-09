Nantes – OM : Le groupe avec Correa mais avec un absent en attaque !

👥 #FCNOM Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par Marcelino pour le déplacement à Nantes 🌋 pic.twitter.com/1S1i7sCzam — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

Nantes – OM sur quelle chaine TV ?

Comment voir Nantes – OM en streaming ?

Kondogbia n’est toujours pas remis de sa blessure, Isaak Touré à Lorient pour l’échange avec Bamo Meïté… Guendouzi a officiellement rejoint la Lazio. Harit est blessé comme expliqué par le coach en conférence de presse ce jeudi. Correa fait sa grande première avec l’OM !: Van Necke, Blanco, Lopez: Gigot, Lodi, Mbemba, Balerdi, Clauss, Soglo, Nyakossi: Veretout, Rongier, Ounahi, Nadir,Vitinha, Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Mughe, Correaa fait preuve de sérénité ce vendredi en conférence de presse. « J’essaie de travailler avec calme, il faut des résultats pour ça. J’ai une obligation de leur transmettre ce calme. Gagner dans le football, c’est toujours le meilleur remède. On va essayer de faire un bon match face à Nantes. Il y a très peu de différence entre les victoires et les défaites, on ne doit pas prendre en compte la situation au classement actuel du FC Nantes. On doit analyser les matchs, respecter cette équipe. Pour moi le plus important dans ma tête, c’est Nantes. Prendre les 3 points ce serait fantastique. L’OM a recruté de bons joueurs, on a un bel effectif. Je suis satisfait ce qui a été fait jusque là. Après le mercato, je pourrais faire un bilan plus profond. Il peut encore se passer des choses. Ce qui est important le 1er septembre, c’est le match, pas le mercato.»Le match FC Nantes – OM sera à suivre sur. Le match se jouera le vendrediIl vous faudra bénéficier du Pass Ligue 1 pour regarder ce match. Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application de Prime vidéo pour pouvoir suivre les Olympiens.