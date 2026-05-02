PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Nantes – OM : Les Pronos de Nico !
OM Actualités

Nantes – OM : Les Pronos de Nico !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

L’OM n’y arrive plus et va devoir affronter le FC Nantes ce samedi. Ce match compte pour la 32e journée de L1. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

 

Le podium s’envole pour l’OM. Habib Beye a expliqué en conférence de presse jeudi qu’il ne fallait pas baisser les bras mais son équipe affiche un visage inquiétant et la défaite face à Lorient puis le nul face à Nice n’ont rassuré personne. En plus de nombreux blessés, le coach devra aussi faire sans Pavard ni Weah suspendus pour ce match.

 

Un onze bricolé avec Nnadi latéral droit ?

 

 

Mon prono pour Nantes – OM : But de Cabella et victoire de l’OM pour une cote de 11.0 !

 

Pour cet Nantes – OM, je pars sur un but de Cabella et une victoire de l’OM pour une cote de 11.0* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour tenter de rester proche des place européennes, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Nantes – OM du 02/05/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 1.84.

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

 

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

 

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823