Nantes – OM : Les Pronos de Nico !

L’OM n’y arrive plus et va devoir affronter le FC Nantes ce samedi. Ce match compte pour la 32e journée de L1. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Le podium s’envole pour l’OM. Habib Beye a expliqué en conférence de presse jeudi qu’il ne fallait pas baisser les bras mais son équipe affiche un visage inquiétant et la défaite face à Lorient puis le nul face à Nice n’ont rassuré personne. En plus de nombreux blessés, le coach devra aussi faire sans Pavard ni Weah suspendus pour ce match.

Un onze bricolé avec Nnadi latéral droit ?

Mon prono pour Nantes – OM : But de Cabella et victoire de l’OM pour une cote de 11.0 !

Pour cet Nantes – OM, je pars sur un but de Cabella et une victoire de l’OM pour une cote de 11.0* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour tenter de rester proche des place européennes, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Nantes – OM du 02/05/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 1.84.

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