Nantes – OM : Quel onze pour de Marseille ? Beye contraint de bricoler dans un match sous tension

L’Olympique de Marseille joue gros ce samedi sur la pelouse de Nantes. À trois journées de la fin, l’OM n’a plus de marge : battus dans la course au podium après le nul concédé face à Nice (1-1), les Marseillais doivent désormais gagner leurs trois derniers matchs pour continuer à croire à une qualification européenne. Le problème, c’est que le club phocéen n’est plus totalement maître de son destin… et Habib Beye doit composer avec plusieurs absences majeures.

Le coach marseillais devra encore faire sans CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir, tous forfaits pour ce déplacement en Loire-Atlantique, selon le point médical communiqué par l’OM. Autre incertitude importante : Amine Gouiri et Igor Paixão restent en balance et leur situation sera tranchée au dernier moment. Une prudence logique alors que les deux joueurs reviennent tout juste de pépins musculaires. En revanche, Hamed Junior Traoré est bien de retour dans le groupe, une bonne nouvelle pour un secteur offensif en manque de solutions.

À ces absences s’ajoutent deux suspensions qui pèsent lourd : Benjamin Pavard et Timothy Weah ne seront pas disponibles après avoir reçu un carton jaune lors du dernier match. Deux cadres en moins qui obligent Habib Beye à revoir son animation, notamment dans les couloirs.

Dans ce contexte, Tochukwu Nnadi devrait être titularisé dans le couloir droit pour compenser l’absence de Weah. Une option qui se dessine avec insistance en interne. Devant Rulli, la défense probable pourrait être composée de Nnadi, Medina, Balerdi et Emerson. Au milieu, Højbjerg devrait être accompagné de Vermeeren et Timber , tandis que Hamed Traoré pourrait avec Greenwood à gauche et Aubameyang en pointe.

Le onze probable de l’OM face à Nantes :

Rulli – Nnadi, Medina, Balerdi, Emerson – Vermeeren, Højbjerg, Timber – Hamed Traoré , Greenwood, Aubameyang.