Nantes – OM : Under forfait, Dieng encore incertain… Targhalline en renfort ?

L’OM va affronter le FC Nantes ce mercredi dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Le groupe olympien n’a pas été communiqué ce soir, cependant Under serait d’ores et déjà forfait pour cette rencontre. Un doute existe concernant Bamba Dieng.

Jorge Sampaoli avait expliqué ce mardi en conférence de presse qu’il n’était pas encore certain de pouvoir compter sur Cengiz Under, absent depuis sa blessure au dos avec sa sélection. Par contre, le reste du groupe était selon lui disponible pour ce déplacement à Nantes.

« On attend de voir si Ünder est disponible pour ce match. Pour le reste, tout le monde est disponible. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (30/11/2021)

Comme l’a twitté notre confrère de la Provence Fabrice Lamperti, le groupe olympien, habituellement divulgué la veille du match ne le sera que demain matin.

Si Jorge Sampaoli avait un doute concernant Under, Florent Germain de RMC a lui précisé que Dieng avait mal au genou depuis la semaine dernière et qu’il n’était pas sûr d’être disponible ce mercredi…

Under et Bamba Dieng étaient absents de l’entraînement. Le jeune international sénégalais à cause de douleurs à un genou. Il a serré les dents la semaine dernière mais il est très incertain pour Nantes OM. #RMC

— Florent Germain (@flogermain) November 30, 2021