Nice – OM (0-3) : Les marseillais marchent sur les niçois !

L’Olympique de Marseille s’impose face à l’OGC Nice ce dimanche après-midi à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Les marseillais ont très largement dominé cette rencontre et Alexis Sanchez s’est offert un doublé.

OGC Nice

0 3 OM 9′ Sanchez 37′ Tavares 42′ Sanchez

Le Onze de l’OM contre Nice :

Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Guendouzi, Payet (cap), Sanchez

👇 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour cet #OGCNOM, comptant pour la J4 de @Ligue1UberEats ! pic.twitter.com/lKn5UNuZ5g — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2022

Le Match :

L’OM démarre la rencontre avec l’intention d’aller presser haut cette équipe de Nice. Dimitri Payet est le premier à se mettre en évidence. Après une récupération haute, le réunionnais accélère repique au centre et déclenche une frappe légèrement trop croisée et hors cadre. Dans la foulée, c’est Alexis Sanchez qui va ouvrir la marque d’un but somptueux. Parfaitement servi en retrait dans la surface par Clauss, l’international Chilien propulse d’une frappe du droit le ballon dans la lucarne (9′, 0-1). Les olympiens mettent une grosse intensité notamment sur le plan physique pour asseoir leur domination. Sur un nouveau centre parfait de Clauss, Balerdi est trop court pour la mettre au fond. (30′).

C’est finalement Nuno Tavares qui va inscrire le second but marseillais d’une frappe de 20 mètres du droit (37′,0-2). Marseille marche littéralement sur Nice lors de cette première période et Sanchez inscrit un doublé avant la pause (42′,0-3). Une première mi-temps de haute volée de l’OM !

Les olympiens gèrent assez tranquillement la seconde période sans être trop inquiétés. Le duo Sanchez – Payet qui a montré sa très bonne complémentarité cède sa place à 25 minutes de la fin du match au binôme Bakambu – Suarez. Tudor donne également du temps de jeu à ses deux dernières recrues Eric Bailly et Issa Kaboré. Sans trop forcer les olympiens vont ainsi parvenir à maintenir ce score de (0-0) acquis en première période.

Les hommes de Tudor s’offrent ainsi une troisième victoires sur les quatre premiers matchs de championnat en réalisant leur match le plus abouti.