L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Nice lors de la 9e journée de Ligue 1. Réduits à dix en fin de partie à la suite d’une faute de Leonardo Balerdi (78e), les Olympiens concèdent leur troisième défaite en championnat. Valentin Rongier a exprimé sa frustration au micro de Canal + après la rencontre.

« On a des situations ce soir. Ce sont les détails qui comptent dans ce genre de match. On prend encore un but sur coup de pied arrêté. J’ai l’impression de me répéter chaque semaine, a déploré le milieu de l’OM. On n’a pas réussi a ne pas encaisser de but ce soir. On s’est procurer des occasions. On a des très bon joueurs offensifs. On va faire mieux, on a beaucoup travailler durant la trêve internationale. La saison est encore longue, les équipes avancent vite. On se doit de réagir », a ajouté Rongier.