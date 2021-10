Nice – OM (1-1) : Marseille gratte un point…

L’Olympique de Marseille ramène un point de sa confrontation face au Nice (1-1) à l’occasion de ce match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1. L’OM ne gagne plus mais ne perd pas…



Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Alvaro, Caleta Car

Henrique, Guendouzi (Peres, 82′), Gueye, Gerson, Amavi (Kamara, 70′)

Payet

Milik (Dieng, 82′)

Sampaoli a décidé de proposer un 3-5-2 avec beaucoup de changements. Alvaro revient dans l’axe et décale Caleta, Peres file sur le banc, Amavi, Gerson et Luis Henrique sont titularisés. Ce turnover ne s’avère pas payant car la première occasion est pour Nice, avec un bon débordement de Guessand, son centre en retrait est dégagé par Saliba (3′). L’OM se fait encore prendre par la vitesse de Guessand cette fois côté gauche, son centre trouve cette fois Gouiri qui ouvre le score (1-0 / 6′). L’OM a bien du mal à construire et se fait souvent prendre par le pressing des niçois. Les hommes de Galtier s’offrent une nouvelle occasion sur un corner, Da Cunha trouve Rosario qui rate sa tête à bout portant (12′). L’OM est vraiment en difficulté, Guessand est de nouveau trouvé en profondeur, l’attaquant croise trop sa frappe, il était surement hors jeu (13′). Bon débordement de Luis Henrique, lais son centre au second poteau pour Amavi est trop en cloche, le latéral contrôle et se fait reprendre (22′), le brésilien est signalé hors jeu. Nouvelle occasion pour Nice, Atal lance Gouiri en profondeur, Alvaro n’arrive pas à passer devant, la frappe de l’international Espoirs est bien sortie par Lopez (33′). Et ça enchaine, Atal centre fort, Guessand rate sa reprise (35′). L’OM s’en sort bien… L’OM commence à se réveiller et Dimiti Payet ne rate pas la première occasion, il contrôle parfaitement un centre que Milik a laissé passer et frappe dans le petit filet de Benitez (1-1 / 42′). L’OM ultra réaliste, peut s’estimer heureux avec ce score nul 1-1 à la mi-temps…

Payet sauve un OM malmené

L’OM débute ce second acte plus haut mais a toujours du mal à se montrer dangereux. Nice arrive a trouver des solutions et Guessand provoque et obtient un corner, Alvaro dévie vers ses buts mais Lopez est décisif (50′). Le match est physique, les duels s’enchainent et les deux équipes ont du mal à construire… L’OM s’offre une occasion avec un bon appel de Gerson en profondeur, le brésilien cherche Milik, un peu court, Saliba frappe sur le second ballon mais ne cadre pas (63′). L’OM propose plus de maitrise, après une action collective Saliba rentre dans la surface et frappe, il est contré (70′). Kamara remplace un Amavi en difficulté. Les marseillais sont mieux défensivement et dans la conservation, mais peinent à s’approcher des cages de Benitez. Bon ballon en profondeur pour Atal, mais Lopez sort parfaitement d’un tacle impeccable (80′). Nice a repris le ballon en cette fin de match… Sampaoli fait entrer Dieng à la place de Milik, Peres remplace Peres afin de fermer ce couloir gauche (82′). Belle transversale de Peres, Kamara gagne son duel et centre en retrait pour Payet, qui se fait contrer, le corner ne donne rien (88′). Peres offre une occasion à Atal, mais la défense est solide (93′). L’OM peut s’estimer heureux de ce point suite à la premiére mi-temps, la seconde a été plus équilibrée. Les marseillais ont eu du mal à aller chercher mieux…