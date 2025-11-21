Nice – OM (1-5) : La réaction de Weah !

Large vainqueur 5-1 sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour ouvrir la 13e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a signé l’une de ses prestations les plus abouties de la saison. Parmi les acteurs majeurs du succès phocéen, Timothy Weah s’est illustré en inscrivant son tout premier but sous le maillot olympien. À l’issue de la rencontre, le latéral américain a livré une réaction empreinte d’humilité et de sens collectif, rappelant l’état d’esprit qui anime un groupe marseillais de plus en plus cohérent.



Auteur du quatrième but marseillais face à Nice, Timothy Weah savoure un moment qu’il attendait depuis plusieurs semaines. « Ce but fait plaisir, si je peux marquer plus ou faire des passes décisives c’est top », confiait-il, soulagé d’avoir enfin trouvé la faille dans une rencontre où l’OM a affiché une efficacité redoutable. L’Américain a également insisté sur la force du collectif : « C’est une famille, on joue pour le maillot, on l’a montré ce soir. » Un message clair, renforcé par une pensée appuyée pour les supporters marseillais, absents à Nice en raison des restrictions de déplacement. « On pense à eux et on gagne pour eux, on a discuté avec certains hier après l’entraînement », a-t-il expliqué, soulignant le lien fort entre le groupe et son public.

Grâce à cette victoire éclatante, l’OM envoie un signal fort au championnat et confirme qu’il faudra compter sur lui dans la lutte pour les premières places.