Nice – OM (1-5) : Marseille conquérant ! Grosse victoire à Nice et première place !

L’Olympique de Marseille a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 1-5 à Nice, ce vendredi lors de la 13ᵉ journée du championnat.

Le match démarre fort avec une première offensive marseillaise conclue par un corner, sans danger, avant que Nice n’enchaîne quelques séquences de possession stériles. L’OM remet rapidement la pression et ouvre le score à la 11e minute grâce à Aubameyang, bien placé au second poteau après une tête de Pavard sur corner. Nice tente de réagir mais manque de précision, à l’image de Diop qui rate son geste sur un centre en retrait de Moffi, finalement hors-jeu au départ. Les débats s’intensifient ensuite, marqués par une grosse semelle de Mendy sur Balerdi qui doit être soigné, tandis que Paixao manque le cadre sur un contre tranchant. La dynamique tourne en faveur de l’OM qui se montre plus incisif et trouve le but du break à la 33e minute grâce à Greenwood, dont la frappe déviée surprend Diouf.

Aubameyang et Pavard buteurs en première mi-temps !



Le but marseillais déclenche une montée de tension entre les deux équipes, provoquant interruptions et avertissements avant que le jeu ne reprenne. Nice tente alors de réagir immédiatement avec plusieurs corners, mais Greenwood puis De Lange repoussent les tentatives azuréennes, notamment une magnifique aile de pigeon de Moffi. Dans les dernières minutes avant la pause, l’OM continue de se montrer dangereux, Greenwood obligeant Diouf à s’employer sur une frappe axiale. Nice pousse dans le temps additionnel : Moffi puis Bard menacent De Lange sans parvenir à réduire l’écart. Juste avant le retour aux vestiaires, Paixao part seul au but mais Diouf sauve les siens d’un arrêt décisif, laissant Marseille mener 2-0 à la pause.

La seconde période repart avec une équipe niçoise volontaire, mais Bard manque le cadre avant que Paixao ne reste au sol après un contact. Nice obtient ensuite une énorme occasion par Moffi, seul au point de penalty, mais De Lange réalise un arrêt décisif pour maintenir l’écart. L’OM punit rapidement : Greenwood dribble Bah et inscrit le troisième but marseillais d’un tir au sol à la 53e minute. Dans la foulée, Weah profite d’un bon décalage d’Aubameyang pour envoyer un puissant tir sous la barre et porter le score à 1-4, confirmant la démonstration marseillaise. Nice réagit tout de même à l’heure de jeu grâce à une tête de Cho, servi par Diop, qui réduit le score malgré la couverture tardive de Paixao.

Festival de Greenwood !

L’OM garde néanmoins une maîtrise totale et manque même le 5e but lorsque Aubameyang perd son duel face à Diouf après un centre précis de Weah. Les deux entraîneurs en profitent pour lancer une vague de changements, avec notamment les entrées d’O’Riley, Nadir, Vaz ou encore Boga côté niçois. Paixao finit par trouver la faille à la 74e minute : après une récupération d’O’Riley, Aubameyang sert parfaitement le Brésilien qui conclut du droit pour le 1-5. La fin de match est beaucoup plus calme, malgré un dernier raid de Greenwood, stoppé par Diouf, et un feu d’artifice déclenché en tribunes. Les Marseillais gèrent sereinement jusqu’au coup de sifflet final, s’offrant une large victoire 1-5 qui les propulse en tête du classement.