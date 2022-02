Nice – OM (4-1) : Marseille prend une fessée et se fait éliminer !

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné 4-1 à l’Alliance Rivera à l’occasion des 1/4 de finale de la Coupe de France. Pas de demi-finale pour l’OM, alors que le tableau était dégagé…

Nice 4 1 OM Gouiri 10′ 3′ Bard (csc) Kluivert 29′ Kluivert 49′ Delort 61′

Le onze de l’OM

Lopez

Saliba Balerdi DCC Peres

Guendouzi Rongier Gerson

Ünder Payet

Milik

Le Match

Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de Bakambu, par contre Balerdi est aligné en défense centrale, Saliba décalé à droite, Rongier remplace Kamara suspendu au milieu. L’OM presse haut et met en difficulté les niçois en ce début de match. Suite à une récupération, Guendouzi est trouvé plein axe, il décale Milik qui est contré, Under frappe et Bulka dévie sur son propre défenseur Bard, qui marque contre son camp. Après consultation de la VAR, l’arbitre valide le but (0-1 / 3′). Gouiri pense égaliser en se jouant de Balerdi et Saliba, l’arbitre refuse le but pour hors jeu mais consulte la VAR, il valide finalement l’égalisation (1-1 / 10′). Le match se joue sur un bon rythme, Under a deux occasions mais ne cadre pas…

Nice tente de faire la différence par des exploits individuels, Kluivert se défait de deux marseillais envoie une frappe croisée qui ne passe pas loin du poteau de Lopez (20′). C’est ensuite Delort qui est trouvé en profondeur, mais sa frappe est trop molle. Les équipes se rendent coup pour coup. Sur un contre, c’est Kluivert qui permet aux niçois prendre l’avantage suite à une perte de balle de Rongier (2-1 / 29′). Le système proposé ce soir avec Saliba latéral droit et Payet à gauche ne fonctionne pas…

Sur une action construite, Saliba décale Under, ce dernier centre en retrait pour Payet qui tout seul ne cadre pas sa frappe (43′). Rongier perd encore un ballon et offre un contre à Nice, mais Delord se fait reprendre. 2-1 à la mi-temps, Marseille a été en difficulté et a encore vendangé des occasions…

2-1 à la mi-temps

Sampaoli décide de faire entrer en jeu Bakambu à la place de Balerdi, Rongier retrouve son rôle hybride. La recrue pense égaliser sur un centre parfait de Payet, mais il est hors jeu (47′). Dans la continuité, Kluivert envoie un missile sous la transversale de Pau Lopez, qui n’a pas la main assez ferme (3-1 / 48′). Bakambu est parfaitement servi à la limite du hors jeu, mais Bulka sauve son équipe, même si l’arbitre ne voit pas le corner (53′). Nice attend et joue le contre, Delort arrive à frapper, Lopez est à la parade (57′). Sur un contre, Nice a une réussite incroyable sur un centre au second poteau, Delort arrive a mettre le ballon dans la lucarne opposée, imparable (4-1/61′). Le match baisse par la suite en rythme, quelques contres niçois, des frappes non cadrées de des olympiens, l’OM ne reviendra pas…