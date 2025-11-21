Nice – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

L’OGC Nice et l’Olympique de Marseille ouvrent la 13e journée de Ligue 1 ce vendredi, dans une affiche à fort enjeu. Après une trêve internationale bienvenue, les deux équipes abordent ce rendez-vous avec des dynamiques opposées : Nice doit impérativement rebondir, tandis que l’OM vise la première place du classement.

Un contexte de diffusion parfois contraignant

Heure et chaîne : comment regarder Nice – OM ?

Le match sera diffusé vendredi 21 novembre à 20h45, en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+.

Pour le Gym, la coupure tombe à point nommé après trois défaites de suite, dont un revers en Ligue Europa face à Fribourg. À domicile, les Niçois chercheront à retrouver de la confiance.

Côté marseillais, Roberto De Zerbi s’est dit satisfait du travail effectué pendant la trêve :

« On a bien bossé, on a récupéré quelques joueurs, même si on en a perdu aussi sur blessures. On a insisté sur la mobilité, bouger plus rapidement le ballon, ne pas être trop statique, augmenter l’intensité. »

L’Italien s’attend à une rencontre exigeante à l’Allianz Riviera :

« Ce sera un match difficile, on connaît l’atmosphère là-bas, mais cela doit nous booster, pas nous inhiber. »

Le coach marseillais a également rappelé l’importance d’aborder chaque échéance avec sérieux malgré un calendrier plus respirable :

« Les matches sont moins rapprochés désormais… Nice n’est pas moins important que Newcastle. Il faut qu’on soit toujours à 100 %. La seule chose qui m’inquiète, ce sont les blessures. Au complet, on a un effectif vraiment fort. »

Privé d’Aguerd et Murillo, De Zerbi pourra toutefois compter sur plusieurs retours :

« Aguerd est irremplaçable, mais Balerdi revient, Kondogbia et Weah aussi. Leo est toujours un joueur clé, notre capitaine. »

Le onze probable de l’OM en 3-4-3

Rulli — Pavard, Egan-Riley, Balerdi — Weah, Vermeeren, Kondogbia, Emerson — Greenwood, Aubameyang (ou Vaz), Paixao.