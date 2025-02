Nice – OM : banderole « raciste et injurieuse », la sanction tombe pour le club niçois !

Suite à l’incident survenu lors du match opposant OGC Nice à OM le 26 janvier, la LFP a confirmé une sanction exemplaire contre la Tribune populaire sud de l’Allianz Riviera.

En effet, une banderole jugée « raciste et injurieuse » a été déployée, comparant les supporters de Marseille à des « rats ». Dès le lendemain, la LFP et l’OM avaient dénoncé les comportements inacceptables, en réprouvant également des « chants homophobes et sexistes ».

Fermeture de la tribune pour trois matchs

La décision de la commission de discipline, arrêtée le 12 février, prévoit la fermeture de la tribune pour trois matchs, dont un a déjà été purgé lors d’une fermeture conservatoire instaurée dès le lendemain de l’incident. Ce choix sanctionne fermement une attitude dérogatoire et rappelle à tous que le football doit rester un espace de respect et de convivialité.

Face à ces mesures, le président de OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, avait déclaré : « Je ne crains pas d’en perdre un, n’allons pas dans ce débat ». Il a poursuivi en affirmant : « Des gens sont à même de décider. Ne faisons pas le débat à l’avance, tout le monde va être auditionné. Bien évidemment qu’il va y avoir des sanctions, c’est évident. Je rappelle que, malheureusement, dans le football, on n’est pas les seuls à vivre ce genre de choses. »