Nice – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour affronter l’OGCN ce soir à 20h45 pour le compte de la 13e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice sera donné ce vendredi 21 Novembre 2025 à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

Les onze probables

OM :

Rulli

Pavard, Balerdi, Egan-Riley, Emerson

Vermeeren, Kondogbia

Greenwood, Gomes, Paixao

Aubameyang

OGC Nice :

Diouf

Mendy, Bah, Oppong

Bard, Vanhoutte, Abdul Samed, Clauss

Cho, Moffi, Diop

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Allianz Riviera (Capacité : 36 178 places).

L’arbitre de ce Nice – OM

Les débats seront dirigés par Jérémie Pignard.

Il sera assisté par Aurélien Drouet et Erwan Finjean .

et Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Guillaume Paradis .

. Les deux arbitres assistants vidéo seront Nicolas Rainville et Yohann Rouinsard.

La Météo

Prévision météo à Nice à 21h (*)

– Couvert (couverture nuageuse 81%)

– Pourcentage de pluie : 3%

– Température 5°C / ressentie 2°C

– Vent : NO 13km/h

– Taux d’humidité : 74%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Nice – OM (championnat)

Victoires de l’OM : 59 Matchs nuls : 24 Victoires Nice : 30

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : “On a travaillé sur la mobilité des joueurs, des plus proactifs, de bouger plus facilement le ballon. Il faut aussi augmenter un peu l’intensité, car à chaque fois qu’on fait des sessions de finition pour être moins fatigués, c’est difficile de s’améliorer même si on n’a peu de temps pour travailler.”

🗣️ Par chance Nadir a fait des contrôles et ce n’est rien de grave#DeZerbi : “Les blessés ? C’est vraiment le point noir de cette période, ce qui me préoccupe ce sont les blessures. C’est une chose d’en avoir 2 ou 3 mais là c’est 7-8. Face à l’AJA ? Balerdi ne revient pas, Weah… pic.twitter.com/4iDMJvCcOC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2025

Franck Haise : « On sait que les équipes qui performent dans ce domaine sont généralement celles qui se retrouvent en haut du classement. Récupérer haut, ça nous permet d’avoir plus de ballons, de les récupérer plus vite et plus près de la surface adverse et d’avoir plus de situations de buts »

