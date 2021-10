Nice – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Troyes pour y affronter Nice dans le cadre du match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice aura lieu à 21h00 à Troyes à huis clos. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video. (exceptionnellement en accès gratuit pour les abonnés Prime)

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Milik, Ben Seghir

Nice

Gardiens :

Benitez, Bulka, Boulhendi –

Défenseurs :

Dante, Daniliuc, Kamara, Atal, Lotomba, Bard, Todibo

Milieux :

Lemina, Rosario, Schneiderlin, Thuram, Boudaoui, Claude-Maurice, Smith

Attaquants :

OM :

Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Rongier, Gueye, Guendouzi, Under, Gerson, Payet -Dieng

Nice :

Benitez – Daniliuc, Dante, Todibo, Bard, Atal – Lemina, Thuram – Gouiri, Claude-Maurice, Dolberg

Ce match se jouera au Stade de l’Aube à Troyes à huis clos (Capacité : 20 400 places).

L’arbitre désigné pour Nice – OM ce mercredi est monsieur Clément Turpin qui officiera au centre, assisté de Nicolas Danos et Cyril Gringore à la touche. Thomas Léonard sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à Benoît Millot et Aurélien Drouet.

Prévision météo à Troyes à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« C’est une équipe qui peut marquer à n’importe quel moment, ils ont de très bons attaquants, sont capables de jouer rapidement en transition. Mais qui a également montré une solidité défensive très importante même si elle a été battue par Lyon. On va sûrement souffrir si on ne maîtrise pas le match. On sait que les allers-retours dans le match peuvent nous faire très mal. Je ne suis pas assez près du vestiaire pour vraiment savoir comment sont les joueurs qui ne jouent pas. On recherche des relations sur le terrain dans un groupe neuf et jeune, c’est pour ça qu’on a répété ces onze de départ. On cherche une harmonie, des formules, parce que c’est un sport collectif. Ce onze a fait un bon match contre la Lazio puis contre le PSG. Le plus important, c’est de mettre une équipe qui est capable de gagner. Tout ce qui a à voir avec la gestion, ça passe au second plan. Si je veux être gentil et contenter tout le monde, je mets aussi en risque le résultat. On veut que tout le monde soit prêt et qu’il y ait une concurrence saine, mais ce sont les meilleurs joueurs, au niveau physique et mental, qui joueront ce match. Mes intentions sont toujours les mêmes. Je travaille toujours pour gagner. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)