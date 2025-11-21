Nice – OM : De Zerbi fait des choix forts ! Un absent surprise, deux minots et un lofteur présent !

L’Olympique de Marseille a dévoilé la liste des joueurs retenus par Roberto De Zerbi pour le déplacement à Nice, ce vendredi soir à 20h45. Une rencontre importante pour les Marseillais, qui cherchent à maintenir leur dynamique et à confirmer leur progression depuis plusieurs semaines. Comme toujours, le coach italien a effectué des choix précis, et certains absents retiennent l’attention.

La principale information concerne l’absence de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu danois, titulaire lors des deux matchs internationaux avec son pays pendant la trêve, est laissé au repos par De Zerbi. Une décision qui s’inscrit dans une logique de gestion physique, alors que l’OM enchaîne les rencontres et que son environnement compétitif reste dense. Le club n’a pas communiqué de souci médical, ce qui renforce l’idée d’un choix préventif.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #OGCNOM 2️⃣1️⃣ Olympiens, choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹, seront du déplacement du côté de Nice ce soir ! ⚔️ pic.twitter.com/P0Q4wTRIus — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2025

Le groupe marseillais : un milieu réorganisé sans Hojbjerg !

Sans surprise, plusieurs joueurs sont également forfaits : Facundo Medina, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Hamed Traoré et Amir Murillo, déjà absents ces derniers jours. Une situation qui pousse le staff à recomposer certains secteurs, notamment la défense et le milieu.

Dans les cages, De Zerbi fait confiance au trio De Lange, Rulli et Vermot. En défense, la liste est composée de Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Palmieri, Pavard et Weah. Un groupe solide, mêlant expérience et jeunesse, avec la possibilité d’ajustements tactiques selon les besoins du match.

Au milieu, l’entraîneur marseillais retient Bakola, Gomes, Kondogbia, Nadir, O’Riley et Vermeeren. L’absence d’Hojbjerg pourrait offrir du temps de jeu supplémentaire à certains profils plus créatifs ou plus dynamiques, notamment Vermeeren ou Gomes, selon la configuration choisie.

En attaque, on retrouve les habitués : Aubameyang, Greenwood, Maupay, Mmadi, Paixao et Vaz. Une ligne offensive complète, avec de la profondeur et des options variées pour accompagner le buteur maison, Mason Greenwood, particulièrement en forme depuis plusieurs semaines.

Bakola et Mmadi sont là, tout comme Maupay !

Ce déplacement à Nice reste un rendez-vous à part pour les supporters et pour l’équipe. Le coup d’envoi sera donné à 20h45, et l’OM se présentera avec un groupe remanié mais ambitieux, déterminé à ramener un résultat d’un stade souvent difficile à aborder.

Avec cette composition, De Zerbi affiche sa volonté de préserver certains cadres tout en maintenant un équilibre compétitif. Un choix qui pourrait peser dans un match toujours intense, où chaque détail compte.