Nice – OM : Haise change de ton et annonce un plan clair pour faire déjouer Marseille !

Avant la réception de l’OM ce vendredi soir, l’entraîneur de l’OGC Nice, Franck Haise, a affiché un visage bien plus serein que lors des dernières sorties lensoises. Lui qui s’était montré démuni après les défaites contre Fribourg puis Metz semble avoir retrouvé une dynamique positive grâce à la trêve, qui lui a permis « de couper deux jours et demi ». Une pause bénéfique après une série compliquée.

L’entraîneur a profité de cette période pour « regarder et continuer à analyser ce qu’on pouvait changer ». Dix jours après avoir semblé à court de solutions, Haise est revenu avec un axe de travail clair : améliorer la récupération haute, secteur dans lequel il estime que son équipe « manque beaucoup de choses ». Déjà, après Metz, il avait envisagé l’idée de redescendre d’un cran tant son équipe peinait à récupérer le ballon dans le camp adverse. Désormais, sa réflexion est tranchée : la révolution n’aura pas lieu.

Haise mise sur la trêve pour relancer Nice

Haise réaffirme ses principes : la récupération haute demeure essentielle à son jeu. Il rappelle que « récupérer haut, ça nous permet d’avoir plus de ballons, de les récupérer plus vite et plus près de la surface adverse et d’avoir plus de situations de but ». Il insiste néanmoins : il ne souhaite pas renier sa philosophie, tout en admettant que l’équipe part de loin.

Le coach reconnaît que Nice est 15e de Ligue 1 dans la récupération dans le camp adverse, loin des standards de la saison dernière : « On était 5es sur la saison dernière. (…) Ce n’est pas l’unique clé, mais c’est une clé importante, et une clé sur laquelle on peut s’améliorer. »

Face à l’OM, une stratégie plus prudente

Pour cette confrontation avec l’Olympique de Marseille, Haise sait que la gestion des temps forts sera cruciale. Il ne demande pas un pressing constant, conscient des limites de son groupe : « Il y a des moments dans les matches (…) qui peuvent nous amener à être plus bas. » Une approche pragmatique, déjà vue lors des meilleurs résultats lillois cette saison.

Face à une équipe marseillaise qui aime la possession, Haise s’attend à un rapport de force exigeant : « On sait que Marseille est une équipe qui aime avoir la possession et qui est capable de vous aspirer. Ce n’est pas l’adversaire le plus facile pour récupérer le ballon haut. »